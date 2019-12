Hydroid intègre le module HISAS 2040 à un processeur en mission sur le véhicule sous-marin sans équipage REMUS 600





Ce processeur en mission permet de traiter en temps réel les données HISAS, ce qui permet aux opérateurs de télécharger des images haute résolution immédiatement lorsque le véhicule revient de mission

POCASSET, Massachusetts, 3 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Hydroid, Inc., une filiale de Kongsberg Maritime, un constructeur de premier plan de systèmes robotiques marins, a annoncé qu'il avait intégré un processeur en mission sur un véhicule sous-marin sans équipage (UUV) REMUS 600 doté du HISAS (High-Resolution Interferometric Synthetic Aperture Sonar) KONGSBERG 2040 pour un client. En intégrant le traitement en mission, les images haute résolution du module HISAS peuvent être rapidement téléchargées lorsque le véhicule revient de mission.

HISAS 2040 offre une résolution pouvant atteindre 2 cm sur 2 cm sur une zone explorée de 300 mètres. Combiné au EM2040 embarqué, il offre une image complète et remplie. Le sonar à ouverture synthétique fait appel à des algorithmes pour rallonger de façon synthétique l'aperture, offrant ainsi une résolution uniforme sur toute la zone explorée, aussi bien sur le long qu'en traverse, contrairement aux sonars traditionnels à balayage latéral à ouverture réelle. Du fait de la haute résolution de HISAS, les fichiers sont très lourds et leur téléchargement peut prendre plusieurs heures.

Avec le processus en mission, les données HISAS sont traitées et comprimées en temps réel en même temps que les données de navigation, ce qui permet de télécharger immédiatement les images du sonar lorsque le véhicule revient de mission grâce à un commutateur Ethernet 10 Gb. C'est idéal pour les missions urgentes comme la chasse aux mines, pour lesquelles un accès plus rapide aux données signifie des opérations plus sûres et plus efficaces. D'autres applications HISAS incluent des levés hydrographiques, l'inspection de pipeline et l'évaluation environnementale rapide.

« Cette intégration est la première de ce type chez Hydroid, et elle permet de traiter les données plus rapidement afin de raccourcir les délais d'analyse post-mission », explique Duane Fotheringham, président d'Hydroid. « Nous sommes très heureux de le proposer comme option à nos clients qui ont des missions urgentes, mais qui ont également besoin des données haute résolution du module HISAS. »

Pour intégrer le traitement en mission sur le véhicule, deux puissants processeurs ont été ajoutés au module. Avec cette solution, les clients peuvent rapidement obtenir les données de qualité dont ils ont besoin, ce qui permet d'accroître leur flexibilité opérationnelle grâce à une meilleure prise de décisions.

