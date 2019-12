Ce Mardi je donne, Walmart Canada lance sa campagne de financement Créez des p'tits miracles en appui aux fondations d'hôpitaux pour enfants partout au pays





Pour chaque jouet de plus de 20 $ acheté en magasin ou en ligne entre le 3 et le 8 décembre 2019, la campagne Créez des p'tits miracles de Walmart versera 1 $* au Children's Miracle Network.

MISSISSAUGA, ON, le 3 déc. 2019 /CNW/ - Pendant que certaines familles se préparent aux célébrations du temps des Fêtes, d'autres ont besoin de soutien en cette période de l'année. Elles ont besoin des soins exceptionnels qu'elles reçoivent dans les hôpitaux canadiens membres du Children's Miracle Network.

À titre de principale entreprise parrainant l'organisme Children's Miracle Network, Walmart Canada s'est engagée à redonner au suivant grâce à des collectes de fonds et autres activités en magasin pendant la période des Fêtes. Pour la journée Mardi je donne, une collecte de fonds d'un jour reconnue à l'échelle nationale, Walmart Canada lance la campagne de financement nationale Créez des p'tits miracles en magasin et en ligne afin de soutenir cet organisme de bienfaisance.

Ensemble, Walmart et ses clients aideront à créer des petits miracles pour les Fêtes, et ce, de trois façons :

1. Pour chaque jouet de 20 $ ou plus vendu du 3 au 8 décembre 2019, Walmart versera 1 $ au Children's Miracle Network, jusqu'à concurrence de 200 000 $. 2. Les clients peuvent faire un don aux caisses en magasin et recevoir une étiquette-cadeau (jusqu'à épuisement des stocks). 3. Les clients peuvent faire un don en ligne à Walmart.ca jusqu'au 24 décembre 2019.

Tout au long de cette campagne, des activités uniques auront lieu dans certaines succursales aux quatre coins du pays, y compris des kiosques d'emballage de cadeaux et de photo avec le père Noël.

« Walmart soutient le Children's Miracle Network depuis 25 ans et nous sommes fiers de lancer cette nouvelle campagne et d'inciter les clients à prendre un moment pour nous aider à donner au suivant en cette période des Fêtes. », affirmait Susan Muigai, vice-présidente directrice, ressources humaines et Affaires de la Compagnie chez Walmart Canada. « Grâce à la campagne Créez des p'tits miracles, nous souhaitons célébrer l'esprit de générosité et venir en aide aux enfants qui en ont le plus besoin au pays. »

Le Children's Miracle Network amasse des fonds pour soutenir des millions d'enfants et leurs familles en leur donnant accès aux meilleurs soins possible. La période des Fêtes peut représenter un moment difficile pour les familles qui ne peuvent se rassembler à la maison. Les témoignages des parents ont démontré l'importance qu'offre un réseau de soutien, particulièrement au moment de l'année où l'on célèbre le temps passé ensemble.

« C'est vraiment un miracle de Noël! Notre petit garçon ne serait pas ici aujourd'hui sans l'aide exceptionnelle du personnel médical... Nous avons reçu les meilleurs soins au monde pour notre garçon et nous en sommes tellement reconnaissants. », ont dit Jessie et Adam, parents d'Everest, un ancien patient en trauma Sick Kids.

« Le temps des Fêtes est un moment privilégié pour passer du temps avec la famille et les proches. Nous nous engageons à offrir les meilleurs soins possible à nos enfants et leurs familles. », a déclaré Mark Hierlihy, président et chef de la direction du Children's Miracle Network. « Le soutien de nos partenaires engagés comme Walmart Canada nous aide à donner vie à la période des Fêtes pour le réseau d'enfants qui reçoivent chaque jour l'aide du Children's Miracle Network. »



Depuis le début du partenariat il y a 25 ans, Walmart Canada a amassé plus de 140 millions de dollars qu'elle a versés au Children's Miracle Network. À titre de premier partenaire du Children's Miracle Network, Walmart amasse des fonds et les remet à des fondations d'hôpitaux pour enfants au Canada par le biais de nombreuses initiatives en magasin et au niveau corporatif tout au long de l'année.

Au sujet de l'engagement communautaire de Walmart Canada

Le programme de dons à la collectivité de Walmart Canada vise à consolider les liens avec les collectivités où Walmart exerce ses activités par le biais de projets philanthropiques à portée nationale et à impact local.

Walmart collabore avec quatre oeuvres caritatives partenaires : Children's Miracle Network, qui offre un accès aux meilleurs soins en milieux hospitaliers pour les enfants malades, le Club des petits déjeuners, qui aide les enfants à démarrer la journée avec un petit déjeuner nutritif, Banques alimentaires Canada, qui aide les Canadiens vivant dans l'insécurité alimentaire et la Croix-Rouge canadienne, qui compte sur un financement stable lui permettant d'intervenir rapidement en cas de catastrophes.

Au cours des 25 dernières années, Walmart Canada a amassé plus de 400 millions de dollars qu'elle a versés à des organismes à but non lucratif au Canada.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau en pleine croissance de plus de 400 succursales à l'échelle nationale servant plus de 1,2 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne Walmart Canada à Walmart.ca est visité par plus de 750 000 clients quotidiennement. Avec plus de 85 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes au Canada. Vous trouverez de l'information supplémentaire dans les sites suivants : walmartcanada.ca, facebook.com/walmartcanada et twitter.com/walmartcanada.

À propos du Children's Miracle Network

Children's Miracle Network® amasse des fonds pour 170 hôpitaux membres, dont 14 sont situés au Canada. Chaque don reste dans la communauté afin de soutenir les traitements essentiels, les services de santé, l'équipement médical et la recherche. Les divers partenaires et programmes de collectes de fonds soutiennent la mission de l'organisme sans but lucratif de sauver et d'améliorer la vie du plus grand nombre d'enfants possible. Découvrez pourquoi les hôpitaux pour enfants ont besoin du soutien de la collectivité. Identifiez votre hôpital membre et apprenez comment vous pouvez créer de petits miracles au www.childrensmiraclenetwork.ca.

