Une entente inespérée et sans précédent entre le RAPLIQ et le Café Cherrier qui révolutionnera l'accessibilité commerciale à Montréal

MONTRÉAL, le 3 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le Café Cherrier, le meilleur bistro français de Montréal, institution montréalaise depuis près de 40 ans procédera à des travaux majeurs de mise en accessibilité d'ici un an pour la première phase des travaux et de d'ici deux ans pour la seconde phase.

Ce n'était pas une mince affaire que de tenter de convaincre le propriétaire, M. Boisseau, d'autant plus que son établissement bénéficiait de ce qu'on appelle communément une « clause grand-père » ou encore une « notion de droit acquis ».

C'est donc dire que M. Boisseau était en quelque sorte « protégé » par cette clause ancestrale et discriminatoire, mais il a compris que les sommes qu'il aurait à mettre pour permettre aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant de pouvoir accéder à son établissement de façon autonome représentaient des investissements et non pas des dépenses.

Jusqu'à ce jour, le Café Cherrier pouvait accommoder quelques personnes se déplaçant en fauteuil roulant en les aidant à franchir la marche menant à la magnifique terrasse. Mais, le restaurant leur demeurait interdit, sans même parler des salles de toilette se trouvant à l'étage.

L'entente entre le Café Cherrier et le RAPLIQ leur permettra non seulement l'accès à la terrasse de façon autonome, et ce, par la rue Cherrier, mais également au restaurant et la salle de toilette sera réaménagée pour être au niveau du restaurant.

Cette entente créera définitivement un précédent non seulement à Montréal, mais partout au Québec.

À propos du RAPLIQ : Le RAPLIQ est un organisme voué à la défense et promotion des droits des personnes en situation de handicap et visant l'éradication de la discrimination souvent faite à leur égard. »

