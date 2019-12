Le nombre d'abonnés actifs de Marché Goodfood augmente de 83% sur douze mois et atteint la barre des 230 000





MONTRÉAL, 03 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marché Goodfood Corp. («?Goodfood?» ou «?la Société?») (TSX : FOOD), un chef de file canadien de l'épicerie en ligne, a annoncé aujourd'hui avoir atteint la barre des 230 000 abonnés actifs avec l'ajout de 30 000 nouveaux abonnés actifs nets au premier trimestre de l'annee fiscale, clos le 30 novembre 2019. Cela représente une hausse de 83% relativement à la même période l'année précédente.

«?Nous sommes très satisfaits de la forte croissance du nombre d'abonnés réalisée durant la période clé de la rentrée scolaire. Cette croissance soutenue sur une base de membres beaucoup plus importante confirme l'élan de Goodfood dans le marché de l'alimentation et parmi les consommateurs canadiens, » a déclaré Jonathan Ferrari, chef de la direction de Goodfood. « Cette croissance du nombre d'abonnés est le résultat d'une combinaison de facteurs, notamment nos campagnes saisonnieres de marketing ciblées. De plus, Goodfood continue de croître à un rythme rapide dans l'Ouest canadien et en Ontario, où nous avons d'ailleurs maintenant autant de membres actifs qu'au Québec et sommes convaincus d'avoir encore de bonnes opportunités de croissance. Nos nouvelles offres de produits commencent également à contribuer de manière plus significative à notre performance globale à mesure que nous élargissons notre gamme de produits d'épicerie de marque privée ainsi que les plats cuisinés dans les nouvelles provinces, ce qui se traduit en une offre plus complète pour nos membres et une augmentation de la valeur moyenne par commande, » a conclu M. Ferrari.?

À propos de Marché Goodfood

Goodfood (TSX : FOOD) est un chef de file canadien de l'épicerie en ligne, livrant des solutions de repas frais et des items d'épicerie facilitant à ses membres, d'un océan à l'autre, la dégustation de délicieux repas à la maison chaque semaine. La mission de Goodfood est de réaliser l'impossible, de la ferme à la cuisine, en permettant aux membres d'effectuer leur planification de repas et leur épicerie hebdomadaire en mois d'une minute. Les membres de Goodfood ont accès à une sélection unique de produits en ligne ainsi qu'à des prix exclusifs rendus possibles par son écosystème de classe mondiale relié directement au consommateur qui élimine le gaspillage de nourriture et les frais généraux de vente au détail. Les bureaux administratifs et le principal centre de production de la Société sont situés à Montréal, au Québec. La Société possède un second centre de production à Calgary, en Alberta, ainsi qu'un centre de production des déjeuners à Montréal, au Québec. La Société est en voie d'ouvrir son propre centre de production à Vancouver. Au 30 november 2019, Goodfood comptait 230 000 abonnés actifs. www.marchegoodfood.ca

Pour de plus amples renseignements :

Investisseurs Médias Philippe Adam, Pierre Boucher Chef de la direction financière Président, MaisonBrison (855) 515-5191 (514) 731-0000 IR@makegoodfood.ca pierre@maisonbrison.com Roslane Aouameur Jennifer McCaughey Chef des relations investisseurs Vice-présidente, relations investisseurs (855) 515-5191 MaisonBrison IR@makegoodfood.ca (514) 731-0000 jennifer@maisonbrison.com

