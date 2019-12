Cell-Easy ouvre la voie à la médecine de demain en rendant accessible la thérapie cellulaire

Cell-Easy annonce une levée de fonds de 1M? et nomme à sa tête Pierre Monsan en tant que CEO. Grâce à son procédé innovant de production de cellules souches mésenchymateuses à grande échelle, Cell-Easy va démocratiser la médecine régénératrice en...

Novasep, fournisseur de premier plan de services et technologies pour l'industrie des sciences de la vie, présente oXYgenetm, une nouvelle offre pour la construction et l'exploitation d'installations clients dans le cadre de la production de...