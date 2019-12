Air Canada bonifiera son service sur Paris au départ de Montréal et de Toronto à l'été 2020





Air Canada exploitera jusqu'à 31 vols sans escale par semaine à destination de Paris en 2020

Ces vols supplémentaires offriront plus de commodité, notamment grâce à des départs en soirée de Paris à destination du Canada

MONTRÉAL, le 3 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle bonifiera ses dessertes Montréal-Paris et Toronto-Paris pour la prochaine saison estivale. Du 2 juillet au 28 août 2020, elle exploitera trois vols de plus par semaine au départ de Montréal et quatre vols de plus par semaine au départ de Toronto, à destination de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle.

« Air Canada offre déjà le plus grand nombre de vols et le plus vaste choix de destinations entre le Canada et la France, et elle augmente ses services afin d'encore améliorer sa position de chef de file sur le marché. Au départ de nos plaques tournantes de Montréal, Toronto et Vancouver, nous comptons assurer jusqu'à 54 vols sans escale par semaine à destination de six villes en France à l'été 2020, a déclaré Mark Galardo, vice-président - Planification du réseau, d'Air Canada. Étant donné que l'Est du Canada est une destination de plus en plus prisée des touristes, ces vols supplémentaires pour la Ville lumière apporteront de nouvelles occasions de croissance au dynamique secteur du tourisme canadien. En outre, les clients auront plus d'options d'heures de départ à Paris, puisqu'Air Canada ajoutera des départs en début de soirée pour Montréal et Toronto. »

Les vols supplémentaires seront assurés par A330-300 dotés de la cabine Signature Air Canada, qui propose des fauteuils entièrement inclinables et le service Signature Air Canada, de la cabine Économique Privilège et de la cabine économique. Au départ de Montréal, le troisième vol quotidien sera offert les mardis, jeudis et samedis, du 2 juillet au 27 août 2020. Au départ de Toronto, Air Canada assurera un deuxième vol quotidien les lundis, mercredis, vendredis et dimanches, du 3 juillet au 28 août 2020.

Montréal-Paris, du 2 juillet au 27 août 2020

Vol Origine Destination Départ Arrivée Jours des vols AC884 Montréal (YUL) Paris

(CDG) 17:50 06:30

+ 1 jour Tous les jours AC870 Montréal (YUL) Paris

(CDG) 20:50 09:45

+ 1 jour Tous les jours AC810 Montréal (YUL) Paris

(CDG) 21:55 10:50

+ 1 jour Mardi, jeudi et samedi AC871 Paris

(CDG) Montréal

(YUL) 10:55 12:20 Tous les jours AC885 Paris

(CDG) Montréal

(YUL) 14:45 16:30 Tous les jours AC811 Paris

(CDG) Montréal

(YUL) 17:00 18:45 Mardi, jeudi et samedi

Toronto-Paris, du 3 juillet au 28 août 2020

Vol Origine Destination Départ Arrivée Jours des vols AC880 Toronto (YYZ) Paris

(CDG) 19:30 08:40

+ 1 jour Tous les jours AC812 Toronto (YYZ) Paris

(CDG) 21:30 10:50

+ 1 jour Lundi, mercredi, vendredi et dimanche AC881 Paris

(CDG) Toronto

(YYZ) 13:00 15:05 Tous les jours AC813 Paris

(CDG) Toronto

(YYZ) 17:00 19:00 Lundi, mercredi, vendredi et dimanche

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli près de 51 millions de clients en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs à destination de 62 aéroports au Canada, 53 aux États-Unis et 101 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 250 aéroports dans 195 pays.

