Les projets d'énergie solaire de LONGi en Belgique largement plébiscités, ils donnent les meilleurs exemples d'usage des énergies renouvelables





XI'AN, Chine, 3 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Li Zhenguo, le fondateur et président de LONGi Green Energy Technology Co., Ltd (ou LONGi Group), leader en matière de technologies solaires, est allé en Belgique visiter plusieurs projets durables faisant appel aux produits photovoltaïques LONGi. Il s'est rendu en Belgique après avoir assisté au seizième Fortune Global Forum à Paris (France), où il a pris la parole lors d'une table ronde intitulée China: New Frontiers for Growth (Chine : de nouveaux horizons pour la croissance), à l'invitation du magazine Fortune.

L'équipe LONGi, dirigée par le président Li Zhenguo, a visité deux projets photovoltaïques de LONGi en Belgique : l'éco-resort Your Nature et le célèbre zoo Pairi Daiza. L'équipe a reçu la chaleureuse hospitalité donné par le Prince Édouard de Ligne et M. Éric Domb, le porte-parole de Pairi Daiza. Les deux partenaires de projet de LONGi en Belgique ont fait l'éloge des plus grands avantages des produits photovoltaïques de LONGi, grâce à leurs performances exceptionnelles et le coût concurrentiel des solutions d'énergie photovoltaïque.

Les produits LONGi plébiscités par les partenaires belges

Pairi Daiza, le célèbre parc zoologique et botaniques situé à Brugelette, poursuit son élan en matière de développement durable car un projet phare de LONGi sera bientôt terminé. Le zoo a des liens traditionnels avec la Chine, par exemple, le jardin chinois est le plus grand jardin à la chinoise au monde hors de Chine et cinq pandas géants vivent au zoo, dont trois petits nés en Belgique. Le Président chinois Xi Jinping, a visité le zoo lors de sa visite en Belgique en 2014, il a participé à l'ouverture de la maison du panda. La maison du panda et le jardin chinois de Pairi Daiza représentent de l'amitié sino-belge.

Le Pairi Daiza disposera bientôt du troisième élément chinois : les produits photovoltaïques de LONGi comptant 62 750 cellules et modules monocristallins à haut rendement sont en cours d'installation sur le toit du parking. Le projet, qui s'achèvera au printemps 2020, deviendra le plus grand parking photovoltaïque au monde, avec une puissance installée de 20 GW. Il produira à lui seul suffisamment d'énergie propre pour l'ensemble du zoo.

Éric Domb, le fondateur et président de Pairi Daiza, appréciant pleinement les produits photovoltaïques de LONGi, a déclaré : « Ces modules photovoltaïques nous permettent de bénéficier d'une électricité propre, ce qui correspond tout à fait à notre concept de 'la coexistence harmonieuse de l'être humain et de la nature'. En outre, la baisse rapide des coûts de l'énergie photovoltaïque rend l'énergie solaire plus économique que l'alimentation électrique classique. »

L'éco-resort Your Nature en Belgique, situé dans le domaine forestier du Fouage à Antoing, s'est converti en une destination de loisirs centrée sur la nature. Le Prince Édouard de Ligne se félicite des produits de grande qualité de LONGi, déclarant que l'énergie propre peut contribuer à améliorer l'environnement écologique de la Terre, la Chine jouent un grand rôle dans la promotion de cette initiative. Le Prince a ajouté qu'il espère que le monde affirme avec force l'importance de l'énergie propre.

Par ailleurs, la gare ferroviaire de la célèbre ville touristique d'Ostende (Belgique), symbole de la région, a également opté pour l'énergie propre en installant les produits photovoltaïques LONGi. La puissance totale installée est de 529 kW, soit 1 729 modules photovoltaïques à haut rendement, tous fournis exclusivement par LONGi et produisant suffisamment de puissance pour satisfaire la demande totale en électricité de la gare.

LONGi va renforcer son empreinte sur le marché européen grâce à sa technologie photovoltaïque de pointe

Luc Leenknegt, le PDG de Perpetum Energy, la société de portefeuille du projet Pairi Daiza, a déclaré que les entreprises chinoises du photovoltaïque représentées par LONGi jouent un rôle essentiel dans le développement du secteur photovoltaïque mondial et la réduction du coût global de l'électricité produite par l'énergie photovoltaïque.

M. Li Zhenguo a déclaré que le secteur photovoltaïque s'est fortement mondialisé. LONGi espère apporter une technologie photovoltaïque de pointe et des produits photovoltaïques de grande qualité à ses clients du monde entier et se réjouit de la collaboration de l'ensemble des entreprises photovoltaïques disposant d'avantages technologiques majeurs dans la promotion de la cause supérieure des énergies renouvelables pour l'humanité.

Les technologies de pointe de LONGi sont reconnues en Europe et l'entreprise promeut activement ses produits lors d'événements sur l'énergie comme Intersolar Europe à Munich (Allemagne) et BePOSITIVE à Lyon (France). Le partenaire belge de LONGi a également invité LONGi à partager son actualité sur les technologies et les produits en Europe. Le président Li Zhenguo a déclaré : « Nous constatons une demande croissante d'énergie propre en Europe et je pense que LONGi peut aider de nombreuses compagnies et entreprises à réaliser pleinement leurs objectifs de développement durable. »

Plus tard ce mois-ci, M. Li Zhenguo se rendra de nouveau en Europe pour assister à la 25e Conférence des Nations Unies sur le climat à Madrid. LONGi sera la première entreprise photovoltaïque à participer au site de la Conférence et à présenter des modules photovoltaïques à la COP25.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1037842/President_Li_Zhenguo_LONGi_delegation.jpg

