NOVACAP lance officiellement son nouveau fonds services financiers





Novacap est la première compagnie de placement privé au Canada à lancer un fonds dédié aux services financiers.

MONTRÉAL, le 3 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Novacap, chef de file canadien dans le domaine du placement privé, a annoncé la création d'un nouveau fonds sectoriel et sa première clôture : Novacap Services Financiers I (le « Fonds ») avec des engagements initiaux de 260 millions de dollars canadiens, un bon début pour atteindre son objectif de 500 millions de dollars canadiens. Un deuxième groupe d'investisseurs institutionnels devrait s'ajouter durant le premier trimestre 2020.

Soutenus par la forte demande d'investisseurs nouveaux et existants, le Fonds sera géré par trois dirigeants chevronnés: Marcel Larochelle, en tant qu'associé directeur, ainsi que Rajiv Bahl et Alain Miquelon en tant qu'associés seniors. Avec une équipe d'investissement dédiée, ils tireront pleinement parti de l'infrastructure de Novacap et appliqueront la méthodologie d'investissement éprouvée de Novacap.

Novacap Services Financiers I a pour objectif d'investir dans des entreprises de taille moyenne établies en Amérique du Nord, principalement au Canada, avec un fort potentiel de croissance. Quatre secteurs présentent un intérêt particulier: 1- les assurances spécialisées et leur distribution, 2- la gestion d'actifs et de patrimoine, 3- les prêts non-bancaires et 4- l'infrastructure financière. Le Fonds prévoit réaliser des investissements en capitaux propres afin de soutenir les sociétés dans leurs initiatives de croissance organique et d'acquisitions stratégiques.

Le Fonds est supporté par des engagements provenant de caisses de retraite privées et publiques, d'institutions financières et d'investisseurs privés. "Nous sommes très heureux de l'appui reçu de nos investisseurs pour cette première clôture." a indiqué Marcel Larochelle, Associé directeur, Services financiers de Novacap. "Cette clôture arrive à point, alors que nous analysons actuellement des opportunités d'investissement très attrayantes pour le Fonds."

« C'est un événement historique car nous sommes la première société au Canada à lancer un fonds dédié aux entreprises de services financiers », a déclaré M. Pascal Tremblay, président et chef de la direction de Novacap, « Le fonds Services Financiers répond à un besoin important du marché canadien que nous observons depuis quelques années. Je suis très fier de l'équipe que nous avons mise en place et qui a rendu cela possible. »

À propos de NOVACAP

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, avec 3,6 milliards $ d'actifs sous gestion. Son approche d'investissement distincte, fondée sur une profonde expertise opérationnelle et un partenariat actif avec les entrepreneurs, a contribué à accélérer la croissance et à créer de la valeur à long terme pour ses nombreuses sociétés en portefeuille. Comptant sur une équipe de gestion expérimentée et des ressources financières considérables, Novacap est solidement positionnée pour continuer à bâtir des entreprises de classe mondiale. Soutenues par des investisseurs institutionnels mondiaux de premier plan, les transactions de Novacap comprennent généralement des rachats par emprunt, des rachats par la direction, des acquisitions subséquentes, des introductions en bourse et des privatisations. Au cours des 38 dernières années, Novacap a investi dans plus de 90 sociétés et réalisé plus de 130 acquisitions subséquentes. La société a des bureaux à Toronto, en Ontario ainsi qu'à Brossard, au Québec. Pour plus de renseignements, visitez www.novacap.ca

SOURCE Novacap Management Inc.

Communiqué envoyé le 3 décembre 2019 à 05:55 et diffusé par :