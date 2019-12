Nouveau Monde Graphite complète ses forages en vue d'une mise à jour de la ressource





SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, Québec, 03 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde » ou « NMG ») (TSXV: NOU; OTCQX: NMGRF; Frankfurt: NM9) vient de conclure son programme de forage et de travaux préparatoires à la construction après plus de six mois d'expertise terrain à son dépôt de graphite Matawinie.



Mise à jour de la ressource

Un important programme de forage carotté visant les ressources de la zone Ouest du bloc Tony déjà identifiées (étude de faisabilité Met-Chem, décembre 2018,) vient d'être complété. Depuis juin 2019, 77 sondages totalisant 13 350 m furent réalisés, générant 3 928 échantillons, afin d'obtenir un niveau de détail plus élevé des ressources.

Ce programme a été supervisé par Bernard-Olivier Martel géo, B.Sc., selon un protocole strict, incluant l'insertion d'échantillons doublés (172), stériles (174) et de standards de graphite (84) dans la séquence d'échantillonnage afin d'assurer le contrôle de qualité. Pour chaque échantillon minéralisé sélectionné, un quart de carotte a été ensaché individuellement et envoyé pour analyse, un quart a été gardé comme témoin et une demie reste disponible pour d'éventuels tests de métallurgie. Les échantillons, envoyés au laboratoire d'ALS Géochimie de Val-d'Or, seront analysés pour leur teneur en carbone graphitique (Cg) par la méthode LECO (code ALS; C-IR18). Ce laboratoire possède une certification ISO/IEC 17025:2017.

À la suite de la compilation des données de cette campagne, une mise à jour des ressources minérales du gisement, suivant les dispositions du règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers, est prévue au cours du premier trimestre de 2020.

Collecte de données pour la phase d'ingénierie détaillée

En plus d'augmenter le niveau de connaissance géologique, les travaux comprenaient la collecte de données géotechniques, géomécaniques et hydrogéologiques requises pour l'ingénierie détaillée du projet Matawinie. Ces travaux incluent plusieurs forages et sondages, la collecte d'échantillons et l'installation de puits d'observation additionnelles sur le site. Les aires visées étaient celles reliées aux futures infrastructures du projet, telles que les bâtiments, le concasseur, le concentrateur et le site industriel, les aires d'accumulation de la halde de co-disposition, les bassins collecteurs et fossés de drainage, le chemin d'accès principal, les bancs d'emprunts et la fosse projetée. Ces travaux ont été réalisés par SNC-Lavalin pour la caractérisation géotechnique et l'hydrogéologique, F8 Roc et Falaises inc. pour la géomécanique de la fosse et Poly-Géo Inc. pour la collecte de données liée à la route d'accès et l'identification de bancs d'emprunts requis à la construction. En parallèle, des travaux visant la caractérisation physico-chimique des sols ont été réalisés par SNC-Lavalin et servent de critères de fond s'ajoutant à l'information exhaustive se trouvant dans l'étude d'impact environnemental et social de Nouveau Monde.

« Ces campagnes terrain nous placent dans une excellente position pour lancer le volet commercial de notre projet », explique Eric Desaulniers, président et chef de la direction, Nouveau Monde Graphite. « Une fois l'analyse des résultats de ces campagnes complétée, notre équipe maître disposera d'un portrait approfondi du site et des ressources minérales, un atout considérable pour accélérer le développement de notre projet. »

Les informations techniques de ce communiqué ont été révisées par Antoine Cloutier, géo., chef géologue chez Nouveau Monde Graphite et une personne qualifiée telle que définie par le règlement 43-101.

À propos de Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde Graphite a découvert en 2015 un gisement de graphite de haute qualité sur sa propriété Matawinie située à Saint-Michel-des-Saints, à 150 km au nord de Montréal, au Québec. Cette découverte a mené à l'annonce des résultats d'une étude de faisabilité en date du 24 octobre 2018. L'étude de faisabilité a démontré la forte rentabilité du projet avec une production projetée de 100 000 tonnes par année de concentré de graphite sur une période de 26 ans. Nouveau Monde opérera son usine de démonstration jusqu'en 2020. Durant cette période, elle prévoit la production de 2 000 tonnes de flocons de graphite concentré dans le but d'homologuer ses produits auprès de clients nord-américains et internationaux.

Dans une optique d'intégration verticale et de développement durable, Nouveau Monde planifie la construction d'une usine dédiée à la transformation secondaire à grande échelle de son graphite afin de répondre aux besoins croissants de l'industrie des batteries lithium-ion.

L'équipe de Nouveau Monde, qui cumule plus de 60 ans d'expérience dans l'industrie du graphite, développe son projet avec le plus grand respect des communautés environnantes, tout en favorisant une faible empreinte environnementale. Le projet de Nouveau Monde bénéficie d'un bassin de main-d'oeuvre important provenant de la région et est situé à proximité des axes routiers et d'une source d'hydroélectricité abondante, abordable et renouvelable, lui conférant ainsi un avantage économique.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, contenus dans le paragraphe « À propos de Nouveau Monde Graphite » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives et les objectifs de la Société, constitue de « l'information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières, et est fondé sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s'avérer inexactes.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les attentes actuelles et les prévisions de la direction. La direction de la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs ou d'expliquer toute différence importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l'exigent les lois en valeurs mobilières applicables.

Médias Investisseurs Julie Paquet

Directrice, Communications

450-757-8905 #140

jpaquet@nouveaumonde.ca Christina Lalli

Directrice, Relations aux investisseurs

450-757-8905 #155

clalli@nouveaumonde.ca

