Novasep lance oXYgenetm, une offre intégrée pour augmenter la production de vecteurs viraux

Fort de ses récents investissements Senrise-IV et Senefill, Novasep lance une offre inédite d'installations clés en main opérationnelles sur 2 ans pour accélérer la production commerciale de vecteurs viraux.

LYON, France, 3 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Novasep, fournisseur de premier plan de services et technologies pour l'industrie des sciences de la vie, présente oXYgenetm, une nouvelle offre pour la construction et l'exploitation d'installations clients dans le cadre de la production de vecteurs viraux.

Novasep a récemment annoncé le démarrage réussi de Senrise-IV, son unité emblématique de bioproduction de vecteurs viraux à grande échelle. Aujourd'hui, Novasep propose de capitaliser sur ses compétences uniques en sous-traitance pharmaceutique (CDMO) et de son savoir-faire technique dans le but de réduire le délai de commercialisation des médicaments candidats de ses clients, à savoir les vecteurs viraux de stade avancé. L'unité de bioproduction modulaire de Novasep comprend deux chaînes de production cGMP dédiées soit à la culture cellulaire en adhérence pour une production de faible volume, soit à la culture cellulaire en suspension avec des bioréacteurs de 50 à 2 000 litres pour produire de plus grandes quantités.

L'offre oXYgenetm va au-delà de la simple fourniture d'une installation de production clé en main. En effet, oXYgenetm s'appuie sur la plate-forme de conception technique de Novasep pour accélérer toutes les phases du projet : l'approvisionnement, la mise en service et la qualification, la validation et la formation. oXYgenetm consiste à construire l'unité et à recruter le personnel pour assurer la production de vecteurs viraux cGMP pour des clients. Dans le même temps, Novasep a développé de larges capacités Fill & Finish (formulation et flaconnage) grâce à sa nouvelle unité Senefill qui sera totalement opérationnelle d'ici la fin de l'année 2019. L'objectif est de répondre à la demande des clients oXYgenetm depuis l'étape de production jusqu'à la commercialisation de leurs médicaments à base de vecteurs viraux, et cela, à une échelle commerciale et sur le même site.

Le marché mondial de la thérapie génique a été évalué à 536,43 millions de dollars américains en 2018. D'après les estimations, il devrait enregistrer un TCAC de 33,9 %. oXYgenetm apporte une réponse à cette forte demande du marché qui s'explique par un intérêt accru pour cette approche thérapeutique et un portefeuille clinique en phase de maturité. Par exemple, les vecteurs viraux sont utilisés dans certaines thérapies géniques ou immunothérapies comme de nouvelles stratégies de traitement contre le cancer et dans des vaccins thérapeutiques « nouvelle génération ».

« Je suis fier que Novasep se soit imposé comme une figure pionnière dans le domaine de la fabrication des thérapies novatrices de demain. Nous pouvons maintenant offrir d'excellents services sur mesure, plus rapidement et à grande échelle pour répondre aux besoins toujours croissants en vecteurs viraux », affirme Michel Spagnol, PDG du Groupe Novasep.

"L'offre oXYgenetm, disponible dès à présent, s'inscrit dans la suite logique du lancement de l'unité Senrise-IV. Nous capitalisons sur notre savoir-faire et notre expérience uniques pour accélérer la production et la mise sur le marché de produits à base de vecteurs viraux. Dans le domaine biopharmaceutique, le délai de mise sur le marché, la sécurité de l'approvisionnement et les coûts de fabrication sont essentiels. Avec oXYgenetm, nous pouvons relever ces défis et livrer une usine de production validée et dotée d'un effectif opérationnel en 2 ans ", déclare Jérôme Bédier, Vice-président, Opérations biopharmaceutiques, pour la Business Unit Manufacturing Solutions.Source : www.grandviewresearch.com - Gene Therapy Market Size, Share & Trends Analysis Report By Vector (Lentivirus, RetroVirus & Gamma RetroVirus), By Indication (Beta-Thalassemia Major/SCD, ALL, Large B-cell Lymphoma), And Segment Forecasts, 2019 ? 2026

