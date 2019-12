La Maison LE ROUGE FRANÇAIS rejoint le startup studio OBRATORI





MARSEILLE, France, 3 décembre 2019 /PRNewswire/ -- OBRATORI est fier d'annoncer sa prise de participation minoritaire au capital de la startup la Maison LE ROUGE FRANÇAIS et de l'accompagner dans sa croissance stratégique.

OBRATORI, en véritable « startup studio », se consacre à la création de startups fondées sur des innovations technologiques brevetées, et à l'accompagnement d'entreprises en phase d'amorçage dans leur création de valeur. Il investit dans des projets entrepreneuriaux qui s'efforcent de répondre à des préoccupations précises, en intégrant leurs modèles commerciaux, leurs produits différenciés et leur propriété intellectuelle. Il met également en place une infrastructure destinée à soutenir la croissance de ces startups émergentes, en renforçant leurs capacités technologiques, financières, marketing, et de vente, entre autres fonctions.

« Nous soutenons le développement de sociétés cosmétiques, bien-être & Retailtech, pour lesquelles il existe des preuves d'efficacité de leurs produits et solutions, ainsi que des preuves réglementaires de formules dites « clean », déclare Amaury Godron, Directeur Général d'OBRATORI. « LE ROUGE FRANÇAIS repose sur des innovations fortes en formulation et packaging cosmétiques, fabriquées avec un très haut degré de naturalité, d'écoresponsabilité et selon les bonnes pratiques de fabrication (BPF). Le tout au service d'une nouvelle offre réclamée par les consommatrices, pour une beauté sans compromis ni sur leur santé, ni sur la sensorialité et la désirabilité. »

Créée par Elodie Carpentier et son époux Salem Ghezaili, la Maison LE ROUGE FRANÇAIS a développé une première ligne de rouges à lèvres aux pigments issus de plantes tinctoriales (pigments végétaux). Les formulations sont naturelles, certifiées bio et véganes. Vouée à offrir des produits de beauté fabriqués en France, aux propriétés biologiques avérées et sans ingrédient controversé, la Maison LE ROUGE FRANÇAIS propose un nouveau paradigme cosmétique.

Après 18 mois de R&D, LE ROUGE FRANCAIS a commencé en octobre 2018 avec la distribution en ligne et s'est depuis étendu à un réseau de distribution national sélectif. En 2020, la marque prévoit d'accélérer son déploiement commercial avec des enseignes clés en phase avec son positionnement luxe et bien-être.

Avant l'investissement d'OBRATORI, la startup était à l'écoute de partenaires et capitaux pour renforcer la structure de sa marque et en déployant ses innovations. « Rencontrer OBRATORI était tout à fait fortuit. Nous étions prêts. Ils étaient prêts », déclare Salem Ghezaili, cofondateur et Président de la Maison LE ROUGE FRANÇAIS. « Nous avons immédiatement tissé des liens de confiance avec l'équipe d'OBRATORI autour de nos valeurs et d'un engagement commun, et en faveur d'une vision globale et d'une stratégie performante. »

OBRATORI - L'OCCITANE Innovation Lab, modèle innovant de création, d'accélération et d'accompagnement de startups, orienté vers l'innovation cosmétique, bien-être et retailtech, a pour objectif de rassembler les innovateurs et explorateurs d'idées en un même lieu, afin de leur permettre de créer et de développer des collaborations fructueuses qui inspirent leur créativité et leur permettent de créer de la valeur.

OBRATORI est le startup studio du Groupe l'OCCITANE.

Conviction, Transparence, Engagement : Avec La Maison LE ROUGE FRANÇAIS, rien n'est laissé au hasard : Les créateurs ont tout pensé, étudié, évalué pour offrir un maquillage respectueux des femmes comme de la planète.

Pigments réalisés avec des plantes tinctoriales aux propriétés biologiques exceptionnelles.

Formules certifiées bio, vegan et clean Beauty ? 1ère marque de cosmétique à obtenir les revendications ''sans ingrédient controversé, sans allergène et recommandé aux futures mamans. »

Fabriqué en Normandie

Approvisionnement local et raisonné

Packaging recyclable

Collecte gratuite des écrins usagés par simple retour postal.

LE ROUGE FRANÇAIS a reçu le 1er prix du DÉFI COSM'ÉTHIQUE organisé par le label COSMEBIO, pour la transparence de ses produits et l'usage innovants de pigments végétaux.

