Clôture de la transaction annoncée précédemment visant à réduire l'investissement de la Banque Scotia en Thaïlande





TORONTO, le 3 déc. 2019 /CNW/ - La Banque Scotia annonce aujourd'hui la conclusion de la transaction annoncée précédemment (la « transaction ») visant à réduire sa participation de 49 % dans Thanachart Bank Public Company Limited (« TBank ») en Thaïlande. Dans le cadre des ententes conclues avec ING Groep N.V., TBank et TMB Bank Public Company Limited (« TMB ») au mois d'août 2019, la Banque Scotia vend sa participation de 49 % dans TBank en contrepartie de liquidités et d'une participation d'environ 6 % dans TMB prenant la forme d'actions ordinaires. Au titre de ces ententes, TBank devient une filiale en propriété exclusive de TMB et ces deux banques seront fusionnées ultérieurement.

Cette transaction vient appuyer la décision stratégique de la Banque Scotia de se concentrer sur ses marchés principaux des Amériques où elle peut prendre plus d'expansion, réduire le risque d'exploitation et avoir encore plus d'occasions de croissance.

En raison de cette transaction, le bénéfice de la Banque Scotia pour l'exercice 2020 devrait diminuer d'environ 350 millions de dollars comparativement à l'exercice 2019. La Banque enregistrera un gain sur la transaction d'environ 410 millions de dollars après impôt, qui sera comptabilisé dans le secteur « Autres ». Le ratio des actions ordinaires et assimilées de T1 de la Banque Scotia augmentera d'environ 35 points de base ce trimestre par suite de la transaction.

Après la transaction, la Banque Scotia conservera une participation de 49 % dans deux filiales de TBank. La vente de ces filiales devrait être entamée au début de 2020 et se conclure au cours de 2020. On s'attend à ce que la vente future de la participation de la Banque Scotia dans ces deux filiales de TBank donne lieu à un produit en trésorerie, un gain sur la vente et une autre augmentation du ratio des actions ordinaires et assimilées de T1 de la Banque Scotia.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 100 000 employés et les actifs à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Communiqué envoyé le 3 décembre 2019 à 04:00 et diffusé par :