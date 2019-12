Technologie RELX récompensée par le prix Technology Fast 50 de Rising Star de Deloitte





RELX Technology, le plus grand fabricant chinois de cigarettes électroniques, a reçu le prix Étoile montante de Deloitte en Chine à la cérémonie de remise des prix Technology Fast 50 et China Rising Star de Deloitte à Shenzhen. RELX Technology était la seule entreprise de cigarettes électroniques parmi les gagnants.

Les palmarès Technology Fast 50 et China Rising Star Awards de Deloitte récompensent et profilent les entreprises de technologie en forte croissance en Chine. Le programme Technology Fast 50 de Deloitte a débuté en 1995 et a fait son entrée en Chine en 2005. Il classe les 50 entreprises de technologie à la croissance la plus rapide et est considéré comme une référence pour les entreprises de technologie à la croissance rapide à travers le monde. Le programme Rising Star est spécialement conçu pour les entreprises dotées de modèles commerciaux et de technologies viables, mais qui ne répondent pas encore à toutes les exigences du programme Fast 50.

Deloitte a reconnu RELX pour les contrôles stricts de la qualité, les efforts de recherche et développement et la chaîne d'approvisionnement de la société.

RELX est la première marque de cigarette électronique en Chine à mettre en place un laboratoire professionnel de recherche et développement pour les tests de sécurité et l'innovation de produit. Le laboratoire a adopté l'une des normes de qualité et de sécurité les plus strictes pour la production de cigarettes électroniques au monde

Afin de garantir la qualité et la sécurité de ses produits, RELX fabrique ses propres capsules à vape dans son usine de Shenzhen. C'est la plus grande usine de cigarettes électroniques en Chine et couvre une superficie de 20 000 mètres carrés avec plus de 4 000 travailleurs et une capacité de production maximale de plus de 50 millions de capsules de nid d'abeilles par mois.

Selon Euromonitor, le plus important fournisseur d'études de marché au monde, la part de marché de RELX pour les cigarettes électroniques en Chine au premier semestre de 2019 était de 44%. Selon RELX, la part de marché de la société pour les cigarettes électroniques en Chine a atteint 60% en août 2019.

RELX a commencé à s'étendre sur les marchés étrangers en octobre. Ses produits sont présents dans plus de 43 pays, dont le Canada, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande. En 2019, l'ensemble de ses ventes à l'étranger représente environ 25% de l'ensemble de ses activités. La société s'attend à ce que ses marchés d'outre-mer représentent 50% de l'ensemble de ses activités à l'avenir.

A propos de RELX

Fondé en 2018, RELX a connu une croissance rapide sur le marché hautement concurrentiel de la cigarette électronique grâce à ses investissements importants dans la recherche et le développement. RELX respecte les normes industrielles les plus strictes au monde. RELX est basé en Chine, premier producteur mondial de cigarettes électroniques.

