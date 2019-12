EdgeConneX fournit à Munich des solutions de connexion privée au Cloud





Pour résoudre les problèmes de performances, EdgeConneX propose aux entreprises munichoises des connexions locales à Microsoft Azure ExpressRoute en intégrant à Edge l'accès au Cloud

MUNICH, 3 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Grâce au service Azure ExpressRoute Microsoft, EdgeConneX®, pionnier des centres de données Edge, permet maintenant à ses clients d'Allemagne de se connecter aux services Cloud de Microsoft depuis le Munich Edge Data Center®. Avec Azure ExpressRoute, les utilisateurs créent des connexions privées entre leurs équipements informatiques et les centres de données internationaux de Microsoft. L'installation neutre EdgeConneX Munich sert de noeud d'entrée directe au Cloud d'où les clients peuvent établir des liens sécurisés, modulables et abordables aux services Microsoft, notamment Microsoft Office 365 et Microsoft Dynamics 365.

« Auparavant, les sociétés munichoises souhaitant une connexion directe et privée à Microsoft Azure devaient passer par le noeud d'entrée de Francfort, à 400 kilomètres d'ici », déclare Phillip Marangella, directeur du marketing chez EdgeConneX. « Le coût, les performances et la fiabilité des applications s'en trouvaient affectés, d'où la réticence à adopter les services Cloud. Avec Azure ExpressRoute d'EdgeConneX, les clients disposent maintenant d'un accès local au Cloud à Munich même. Ils peuvent ainsi profiter de tous les avantages du Cloud grâce à une solution sécurisée, dédiée et locale qui allie optimisation des performances et réduction des coûts. »

Ross Ortega, responsable du programme de partenariat Microsoft Azure Networking de Microsoft Corporation, déclare : « Ce sont souvent la gérabilité et le comportement du réseau qui font obstacle à l'adoption du Cloud ou aux migrations vers le Cloud. Sur les sites Microsoft Azure ExpressRoute comme celui du centre de données EdgeConneX Munich, nous améliorons les performances et l'expérience utilisateur des entreprises locales qui accèdent à des applications, à du contenu ou à des services Cloud sur le réseau mondial Microsoft. »

Grâce au nouveau site Azure ExpressRoute de Munich, les clients utilisant déjà le centre de données EdgeConneX peuvent demander une simple connexion transversale pour accéder en privé à tous les services Cloud de Microsoft disponibles sur la plateforme Azure. Toutes les autres entreprises de la région de Munich peuvent également accéder au site Azure ExpressRoute local grâce aux nombreuses solutions Metro Ethernet de leurs prestataires pour se reconnecter au centre de données EdgeConneX ou à d'autres partenaires ExpressRoute proposant une connexion au site de Munich.

Pour en savoir plus sur EdgeConneX, visitez le site edgeconnex.com ou envoyez un message à cloudaccess@edgeconnex.com.

