« Le Planif », le premier balado francophone sur la planification des finances personnelles

MONTRÉAL, le 2 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Vous pouvez maintenant écouter « Le Planif », le premier balado francophone traitant de planification financière. Conçu et animé par le planificateur financier Fabien Major, il vise à parfaire les connaissances financières du grand public.

Dans un langage accessible, les thèmes principaux de la planification financière sont abordés et mis en contexte. Entouré d'experts reconnus pour leur talent de communication, Fabien Major traite de la bourse, des fonds et FNB, des risques, de la retraite, des unions de couple, du droit des affaires, des méandres de la fiscalité, d'assurance et des pièges du crédit ... mais aussi d'immobilier.

La première saison compte 11 épisodes. Les thèmes dominants sont les risques de krach boursier ou de récession, l'achat d'une première maison, les robots-conseillers, les fonds socialement responsables, investir dans le cannabis ou dans l'or, le moment de refaire son testament, les frais de gestion et l'utilité d'un fonds d'urgence.

Chaque épisode contient des capsules historiques qui racontent tantôt l'histoire de Wall Street, la première société par actions, l'origine de la carte de crédit, la première société d'assurances ou tantôt... les détails entourant le terrible « jeudi noir » de 1929. Les auditeurs adoreront aussi les « Planitrucs », des conseils en rafale qui permettant d'éviter des erreurs coûteuses ou de mieux faire fructifier son bas de laine.

Certains segments sont tout à fait spectaculaires dont celui traitant des certificats boursiers en papier. Durant l'échange avec l'avocat-fiscaliste Serge Lessard, la conversation se fait devant une pile de papiers ayant eu une valeur de quelques centaines de millions de dollars. L'entretien avec Stéphane De Tobel en direct de Manhattan va aussi en étonner plus d'un. Ce gestionnaire institutionnel explique pourquoi la gestion indicielle dans le S&P500 n'est pas un modèle efficace de diversification.

Les épisodes de la saison 1 sont disponibles sur la page web https://Le-Planif.com ou via les grandes plateformes de baladodiffusions comme Apple Podcast, Google Music et Spotify, sans oublier BaladoQuebec.

« Le Planif » a été enregistré durant l'été et l'automne 2019 au Studio PM. Lieu mythique qui a accueilli Arcade Fire, Ariane Moffatt, Alex Nevsky, Adam Cohen, Louis-Jean Cormier, Coeur de Pirate, Daniel Bélanger, ...etc.

À PROPOS DE FABIEN MAJOR

Fabien Major est planificateur financier, administrateur agrée et conseiller plein exercice auprès de Gestion de Capital Assante ltée | Équipe Major. Il est aussi chroniqueur pigiste en finances personnelles auprès de plusieurs médias écrits et électroniques. Il est l'auteur de l'ouvrage « Investir dans un CELI » aux Éditions Transcontinental, « Petits secrets et gros mensonges de votre banquier » aux Éditions VLB et coauteur de « 99 trucs pour s'enrichir » aux Éditions du Journal.

