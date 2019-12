450 équipes de 60 pays prennent part à la compétition de robotique MakeX 2019, marquant ainsi le 3e plus important concours mondial des domaines STIAM





CANTON, Chine, 2 décembre 2019 /CNW/ - Le Championat mondial de la compétition de robotique MakeX 2019 de Makeblock (Makeblock MakeX Robotics Competition World Championship) a été lancé dans le stade des Jeux asiatiques de la ville de Canton. Du 29 novembre au 1er décembre, 450 équipes de 60 pays, à savoir 2 500 enseignants et étudiants, se sont affrontées par l'intermédiaire de leurs robots dans le but de remporter la cagnotte d'un bonus final de 70 000 USD, pulvérisant ainsi le record de pays participants, 3 fois plus élevé qu'en 2018. MakeX s'inscrit à présent dans les 3 premières compétitions STIAM (sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques) dans le monde entier.

Le programme pour la saison 2020 de la compétition MakeX a été divulgué à l'occasion de la cérémonie d'ouverture. Le thème de la saison 2020 sera la 'vision du futur', et la compétition se partagera entre cinq programmes en fonction des groupes d'âge. Ce seront : MakeX Inspire ('l'inspiration'), MakeX Spark-Future Home ('l'étincelle de la maison du futur'), MakeX Starter-Smart Links ('les liens d'un départ intelligent'), MakeX Challenge-Intelligent innovator ('l'innovateur intelligent face aux défis') et MakeX Premier-Ultimate Warrior ('le guerrier suprême par excellence'). Le tout nouveau programme MakeX Inspire visera des enfants entre 4 et 7 ans, tandis que MakeX Premier s'adressera à des étudiants à l'université entrant dans le système.

Au cours de l'année dernière, la compétition de robotique MakeX a couvert plus de 6 continents avec 60 pays et 150 villes où elle a attiré l'inscription de plus de 10 000 équipes dans la compétition. La finale a adopté un contexte sur le thème de l'intelligence artificielle (AI) dans le stade de 30 000 m2, et l'espace Carnaval AI (AI Carnival) à l'extérieur du stade était un autre pôle d'attraction où les passionnés de technologie ont pu s'attarder pendant des heures.

Un concurrent vietnamien, après des journées d'apprentissage et de formation, a commencé à prendre conscience des belles qualités chez les membres de son équipe : « Si nous conservons des opinions différentes, nous nous écoutons toujours les uns les autres pour faire mieux. » Comme le faisait remarquer une personne venue du Chili participer à la compétition : « Nous avons ri, nous avons appris, nous avons ressenti la pression et en définitive, nous avons passé un moment splendide. »

Avec trois années d'une croissance exponentielle, la compétition de robotique MakeX est en train de devenir une plateforme interculturelle de renommée internationale où les concurrents peuvent échanger des idées et une technologie avancée, communiquer grâce à la compétition et au travail d'équipe et développer leur créativité. MakeX conservera son élan de croissance afin d'assurer une tribune plus large destinée à davantage de participants à l'échelle mondiale au cours des années à venir.

À propos de la compétition de robotique MakeX (MakeX Robotics Competition)

MakeX est une plateforme internationale de compétition pour événements de robotique visant à stimuler chez le public la passion pour créer, explorer et partager par l'entremise de manifestations comme la Compétition de robotique, le Carnaval STIAM (STEAM Carnival), entre autres. Originaire de Chine, MakeX s'est engagée à promouvoir l'éducation dans les domaines STIAM et la culture de compétition dans la robotique, ainsi qu'à attirer les adolescents dans le monde entier à participer à ce concours.

