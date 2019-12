McKay Brothers propose un service de distribution de données de marché à Mumbai offrant la plus faible latence connue





Plusieurs données de marché de contrats à terme britanniques et américains sont disponibles au centre de données BKC de Mumbai

GENÈVE, 3 décembre 2019 /PRNewswire/ -- McKay Brothers International (MBI) a annoncé l'expansion de ses services de données de marché enregistrant la latence connue la plus faible en Inde. Le service Quincy Extreme Data (QED) distribue désormais des données du Marché des métaux de Londres au Banda Kurla Complex (BKC) de Mumbai en moins de 51 millisecondes aller. En outre, MBI propose des données de métaux approvisionnés à Aurora, dans l'Illinois, des données énergétiques et des données sur des contrats de change à terme au BKC en moins de 85 millisecondes aller, soit la latence commerciale connue la plus faible.

Francois Tyc, directeur général de MBI : « La croissance des marchés indiens est stimulée par une communauté active de traders locaux, et suscite un grand intérêt de la part des sociétés mondiales. L'accès à des données de marché offrant la plus faible latence est indispensable pour tous ces participants au marché. »

Stephane Tyc, cofondateur de MBI : « Parmi les principes fondateurs de notre société figure le fait que toutes les sociétés peuvent bénéficier de notre meilleure latence. Nous sommes heureux d'offrir la meilleure latence de QED à toutes les sociétés négociant sur les marchés indiens. »

Les représentants de MBI participeront à la conférence FIA Asia de Singapour, du 3 au 6 décembre.

MBI développe constamment la portée mondiale de ses services à faible latence. Le premier réseau de micro-ondes hybrides/fibre d'Asie de la société ? entre Tokyo et Singapour ? a été ouvert en 2016. Ce réseau a proposé des contrats à terme sélectionnés du Marché des titres d'Osaka via le service QED, ainsi que la bande passante privée offrant la latence connue la plus faible. La première liaison européenne de MBI - entre Londres et Francfort - est opérationnelle depuis 2014, et offre également la latence connue la plus faible. MBI a redistribué plusieurs contrats à terme Eurex sélectionnés dans plusieurs centres de négociation clés de Londres dans cet axe. Quincy Data, LLC, filiale américaine de données de marché de MBI, redistribue des instruments de contrats à terme sélectionnés approvisionnés dans l'Illinois depuis 2012. Les services à plus faible latence de MBI sont proposés à tous les abonnés.

À propos de McKay Brothers International SA

McKay Brothers International SA est un fournisseur éprouvé de services de données de marché basées sur les micro-ondes. La société exploite des réseaux de micro-ondes longue distance et de micro-ondes hybrides/fibre en Asie et en Europe, et distribue des données de marché sélectionnées issues des principaux groupes d'échange d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord.

