Projets participatifs citoyens dans Rosemont-La Petite-Patrie : encore plus de milieux de vie!

MONTRÉAL, le 2 déc. 2019 /CNW Telbec/ - En 2020, trois nouveaux milieux de vie pourront se greffer aux cinq existants grâce aux Projets participatifs citoyens. Avec l'aide du Centre d'écologie urbaine de Montréal, les citoyens auront la possibilité de s'organiser, d'échanger, de décider, de réaliser et de célébrer des projets qui leur tiennent à coeur dans leur quartier. Ce modèle inédit de participation citoyenne, mis sur pied en 2019, a pour objectif principal d'améliorer le voisinage des citoyens participants.

« Après une première édition plus que réussie, nous avons opté pour une bonification de notre programme Projets participatifs citoyens afin de soutenir encore davantage d'initiatives qui contribuent au dynamisme et à la revitalisation de nos milieux de vie aux quatre coins de l'Arrondissement. Les groupes de citoyennes et citoyens qui se lanceront dans cette aventure pourront encore une fois compter sur un accompagnement pour les aider à penser, planifier et concrétiser leurs idées innovantes », mentionne le maire de Rosemont--La Petite-Patrie, François William Croteau.

Pour en savoir plus sur les rouages de ce programme, la population est conviée à une soirée d'information le mardi 14 janvier de 18 h 30 à 20 h au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme, situé au 5350, rue Lafond. Les citoyens intéressés sont aussi invités à consulter la vidéo informative qui dresse un portrait des étapes clés du programme.

L'édition 2020 aimerait voir trois nouveaux milieux de vie apparaître, dont un dans le district de Marie-Victorin. Les cinq milieux de vie existants seront reconduits avec la collaboration des citoyens. Tous recevront un financement pouvant aller jusqu'à 10 000 $.

En 2019, cinq milieux de vie ont été créés grâce à l'investissement des citoyens:

Le Nord des possibles a créé une programmation culturelle itinérante et a participé au verdissement du parc de Gaspé et ses alentours,

a créé une programmation culturelle itinérante et a participé au verdissement du parc de Gaspé et ses alentours, La Petite Fratrie a permis le verdissement du parc Montcalm et des expositions artistiques,

a permis le verdissement du parc et des expositions artistiques, Masson Village a fait du marquage au sol dans les ruelles,

a fait du marquage au sol dans les ruelles, Saint-Émile et compagnie a aménagé un coin-terrasse aux abords de l'école Saint-Émile et finalement,

a aménagé un coin-terrasse aux abords de l'école Saint-Émile et finalement, Vivre Masson-Est a créé une programmation d'activités et a permis la bonification des aménagements déjà entamé par Espace Bonheur Masson.

Les citoyens peuvent consulter la page web projetsparticipatifs.ca et auront jusqu'au 22 janvier 2020 pour manifester leur intérêt

