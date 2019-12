Une nouvelle convention collective au Campus Notre-Dame-de-Foy





QUÉBEC, le 2 déc. 2019 /CNW Telbec/ - C'est à l'unanimité que les enseignantes et les enseignants du Campus Notre-Dame-de-Foy ont accepté l'entente de principe qui mène au renouvellement de leur convention collective. Le vote s'est tenu le 27 novembre.

Avec ce règlement, les membres du syndicat, en plus de certaines améliorations de leurs conditions de travail, retrouvent les droits qu'ils avaient concédés dans le passé. Ces enseignantes et ces enseignants retrouvent également la parité salariale avec le secteur public.

Durant les premiers mois de discussions à la table de négociation, les probabilités qu'un conflit éclate étaient palpables. L'employeur réclamait, à nouveau, une contribution financière, aux enseignantes et aux enseignants, sans accepter de soumettre ses livres comptables à une analyse financière indépendante par la firme MCE conseils. La ténacité du comité de négociation et de mobilisation ainsi que la solidarité des membres du syndicat ont permis le retrait de cette demande patronale.

Claudine Beaupré, présidente de l'Association des professeurs (es) du Campus Notre-Dame-de-Foy, se dit heureuse du dénouement : «?À partir du moment où la direction a compris que nos membres exigeaient des justifications à leur demande financière et appuyaient leur comité de négociation, elle a laissé tomber cette demande. Par la suite, les pourparlers sur les demandes syndicales ont repris dans un esprit de dialogue et de recherche de solutions, ce qui a facilité la négociation pour trouver des terrains d'entente?» affirme-t-elle.

Le Campus Notre-Dame-de-Foy, un collège privé de Québec, accueille des étudiantes et des étudiants avec des programmes préuniversitaires, professionnels et techniques. L'Association des professeurs (es) du Campus Notre-Dame-de-Foy regroupe une centaine d'enseignantes et d'enseignants. Ce syndicat est affilié à la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN.

À propos :

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN regroupe quelque 35?000 membres dans 46 cégeps, 41 établissements privés et 13 syndicats d'université. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec. La fédération est l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux.

