Canopy Growth récompensée pour sa culture d'entreprise et l'excellence de son marketing





SMITHS FALLS, ON, le 2 déc. 2019 /CNW/ - Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth » ou la « Société ») (TSX: WEED) (NYSE: CGC) est heureuse d'annoncer qu'elle a récemment remporté des prix dans les domaines de la culture d'entreprise et de l'excellence en marketing. Waterstone Human Capital, la plus importante entreprise de gestion de talents culturels au Canada, a décerné à Canopy Growth le prix 2019 pour les cultures d'entreprises les plus admirées au Canada, dans la catégorie des chefs de file de l'industrie du cannabis. Tweed, une marque phare de Canopy Growth, a remporté trois honneurs lors de la remise des prix de l'Association canadienne du marketing pour les produits de consommation, les causes sociales et le marketing des marques de cannabis.

« À Canopy, nous avons toujours cru que notre culture d'entreprise constituait un avantage concurrentiel nous permettant d'atteindre un rendement maximal, et nous sommes ravis d'être reconnus à l'échelle nationale en ce sens, a déclaré Mark Zekulin, chef de la direction, Canopy Growth. Aussi, nous ne pourrions être plus fiers de notre équipe Tweed pour nos campagnes primées "Hi" et "MADD x Tweed X Uber", qui ont permis de sensibiliser et d'éduquer la population à notre domaine d'activités. »

Le programme national de Waterstone Human Capital récompense les meilleures organisations canadiennes pour leurs efforts en matière de promotion d'une culture d'entreprise positive. Une nouvelle catégorie récompensant les chefs de file de l'industrie a été ajoutée en 2019 au programme des cultures d'entreprises les plus admirées au Canada (Canada's Most Admired Corporate CulturesMC) afin de récompenser une organisation oeuvrant au sein d'une industrie particulière qui a pris un engagement exceptionnel envers la culture d'entreprise au cours de ses premières années d'activité. Canopy est fière de remporter ce prix inaugural.

L'Association canadienne du marketing (ACM) est depuis longtemps le porte-étendard du secteur du marketing au Canada. L'ACM a récompensé Tweed dans la catégorie des produits de consommation : développement de la marque pour la campagne d'éducation « Hi », laquelle a permis de faciliter les échanges entre les personnes qui s'intéressent au cannabis ou qui se posent des questions à ce sujet, de manière conviviale et inclusive.

Tweed a également remporté deux prix dans la catégorie des causes sociales : impact commercial et marketing du cannabis pour la campagne « Ne conduis pas gelé », réalisée en partenariat avec MADD et Uber. Cette campagne nationale de sensibilisation mettait l'accent sur les dangers de la conduite avec facultés affaiblies et a fourni une liste de 101 choses à faire au lieu de conduire sous l'effet du cannabis, l'objectif étant de s'assurer que chaque Canadien et Canadienne sache qu'il ne faut jamais conduire après avoir consommé du cannabis.

Canopy Growth se réjouit à l'idée de présenter et de préserver sa culture d'entreprise primée ainsi que son portefeuille de marques de premier ordre alors que la Société accroît ses activités dans le monde entier.

Poussons vert l'avenir (et les récompenses).



Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX : WEED, NYSE : CGC), un leader mondial diversifié dans le domaine du cannabis, du chanvre et d'appareils liés au cannabis, propose plusieurs marques distinctes de cannabis et plusieurs variétés sélectionnées avec soin - notamment sous forme déshydratée, d'huile et de gélules -, ainsi que des appareils médicaux par l'intermédiaire d'une de ses filiales, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. De l'innovation de produits et de procédés à l'exécution sur les marchés, Canopy Growth est portée par la passion du leadership et par un engagement à bâtir une société d'envergure mondiale, et ce, un produit, un établissement et un pays à la fois. Canopy Growth exerce ses activités dans plus d'une douzaine de pays sur cinq continents.

La division médicale de Canopy Growth, Spectrum Therapeutics, est fière de consacrer ses efforts à former les professionnels de la santé, à mener des recherches cliniques rigoureuses et à permettre au public d'approfondir sa compréhension du cannabis; elle a par ailleurs affecté des millions de dollars à la recherche commercialisable à la fine pointe et au développement de PI. Spectrum Therapeutics offre une gamme de produits à spectre complet utilisant le code-couleur de Spectrum, ainsi que le Dronabinol dérivé d'un seul cannabinoïde sous la marque Bionorica Ethics.

Canopy Growth exploite des magasins de vente au détail à l'échelle du Canada sous ses bannières récompensées Tweed et Tokyo Smoke. Tweed est une entreprise de production de cannabis reconnue à l'échelle mondiale qui a mis en place un vaste et solide réseau en mettant l'accent sur des produits de qualité et des relations constructives avec sa clientèle.

De nos inscriptions historiques à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York à notre expansion internationale continue, la fierté d'offrir de la valeur aux actionnaires grâce à notre leadership est profondément enracinée dans tout ce que nous faisons à Canopy Growth. Canopy Growth a établi des partenariats avec des leaders du secteur dont Snoop Dogg et Seth Rogen, des icônes du cannabis, les légendes de la culture du cannabis DNA Genetics et Green House Seeds, ainsi que le leader des breuvages alcoolisés selon le palmarès Fortune 500, Constellation Brands, pour n'en nommer que quelques-uns. Canopy Growth possède 11 installations de production de cannabis autorisées pour une capacité de production de plus de 10,5 millions de pieds carrés, dont plus d'un million de pieds carrés sont agréés en matière de bonnes pratiques de fabrication. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.canopygrowth.com.

Avis concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens attribué dans la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « planifie », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « estime », « a l'intention de », « anticipe », « n'anticipe pas », « croit », ou d'autres expressions similaires, et stipulent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être prises, survenir ou être obtenus. Les énoncés prospectifs ou l'information prospective comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Canopy Growth ou de ses filiales diffèrent considérablement de ceux avancés ou suggérés dans les énoncés prospectifs ou l'information prospective contenue dans ce communiqué. Des exemples de tels énoncés comprennent les énoncés concernant les licences nécessaires pour l'exploitation et le stockage de Santé Canada. Les risques, les incertitudes et d'autres facteurs entrant en ligne de compte dans cette information prospective pourraient porter en réalité les événements, les résultats, le rendement, les perspectives et les possibilités à différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans une telle information prospective, y compris la capacité de l'entreprise à satisfaire ses contrats de ventes provinciales, ou les provinces d'acheter tout le cannabis qui leur est attribué et les risques figurant dans la notice annuelle de la Société du 25 juin 2019, qui a été déposée auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et qui est disponible dans le profil d'émetteur de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Même si la Société croit que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs ou l'information prospective dans ce communiqué sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces renseignements et aucune garantie n'est fournie que ces événements se produiront dans les délais divulgués ou même qu'ils se produiront ou non. Les énoncés prospectifs et l'information prospective contenus dans le présent communiqué sont formulés en date du présent communiqué, et la Société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs ou cette information prospective, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent.

