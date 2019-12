Autoroute 25 entre Montréal et Longueuil - Rappel - Fermetures de nuit au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

LabTwin, le premier assistant de laboratoire vocal numérique au monde doté d'intelligence artificielle, a annoncé aujourd'hui que sa cofondatrice et PDG, Magdalena Paluch, a reçu le Prix Or de l'entrepreneur femme de l'année pour l'Europe, le...

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Jonatan Julien, et le député de...