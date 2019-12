Parsons Paris annonce un nouveau programme de formation en ligne sur la mode et le luxe pour les lycéens





Parsons Paris, le campus européen et de renommée mondiale de la Parsons School of Design - The New School -, a annoncé aujourd'hui un nouveau cours en ligne pour les élèves du cycle secondaire, Inside the Business of Fashion and Luxury, qui propose un voyage d'apprentissage dynamique dans les coulisses de l'industrie de la mode. Explorant l'histoire, les tendances et la culture de la mode, ce cours multidisciplinaire est donné par des professeurs de Parsons Paris et propose des entretiens supplémentaires et du contenu exclusif avec les leaders du luxe et de la mode parisienne, notamment Louis Vuitton, Dior, Balmain et autres marques de renom.

Avec 30 heures de cours immersifs et interactifs, Inside the Business of Fashion and Luxury offre aux jeunes apprenants une occasion sans égale de découvrir le paysage mondial de la mode et du design dans un environnement éducatif amusant et stimulant. Les étudiants apprennent des professeurs primés et des chefs de file de l'industrie sur une variété de sujets et de thèmes qui créent une base solide pour un avenir dans l'industrie de la mode et du design. Le point culminant du cours est le Parsons Paris Insider's Challenge, où les étudiants peuvent mettre à profit les enseignements du cours et leur créativité pour proposer des solutions à des scénarios de mode et de luxe du monde réel.

Le nouveau cours donne un aperçu des parcours professionnels dans les domaines de la mode, des produits de luxe, des accessoires et du marketing ; il explore en profondeur l'impact du développement durable, de la technologie et des questions sociales sur l'industrie, et comment les marques peuvent innover et réussir au 21e siècle. Les élèves apprendront également l'histoire de maisons de mode célèbres, les éléments clés qui définissent les marques de luxe, ce qui fait un produit à succès, et plus encore.

" Alors que Parsons Paris s'apprête à célébrer son centenaire en 2021, nous sommes heureux et fiers de lancer ce nouveau programme de certificat pour les élèves du cycle secondaire, " a déclaré Florence Leclerc-Dickler, doyenne de Parsons Paris. "Le curriculum novateur du programme, le point de vue des initiés et les conseils personnels d'un mentor Parsons offrent une expérience unique et très engageante aux étudiants intéressés à explorer une carrière dans les domaines du mode et du design. "

Le cours multidisciplinaire combine le mentorat individuel, des conférences ludiques et de haute qualité, plus de 100 vidéos avec des leaders de la mode et du luxe et des professeurs de Parsons Paris, des devoirs avec des commentaires personnalisés pour les étudiants, des discussions hors classe, toutes conduites en ligne et à l'aide d'une technologie conviviale. Les cours sont animés par Eros Erotokritos, professeur à Parsons Paris, créateur de mode qui possède deux boutiques à Paris, Anna Krutiy, spécialiste du marketing et du développement produit, et Badara Ndiaye, influenceuse et directrice artistique.

Inside the Business of Fashion and Luxury offre l'accès à ce monde passionnant en sessions de deux ou quatre semaines pour accommoder les horaires scolaires chargés des étudiants. Les élèves du secondaire du monde entier sont invités à soumettre leur candidature pour les sessions de février 2020 et de l'été 2020.

Pour plus d'informations et pour vous inscrire à ce programme, visitez le site Web de Parsons Paris concernant cette offre.

Fondée en 1921 en tant que première école américaine d'art et de design à Paris, Parsons Paris est aujourd'hui une communauté internationale d'étudiants et d'éminents professeurs engagés à relever les défis d'un monde en évolution avec créativité et rigueur intellectuelle. Proposant des formations de type bachelors et masters innovants en anglais dans les domaines de la mode, de la gestion stratégique du design, de l'art, des médias et de la technologie, les cursus associent la pédagogie de pointe de Parsons School of Design et les ressources uniques de Paris, avec ses marques patrimoniales, sa culture entrepreneuriale prospective et son accès au marché européen et au-delà. Les partenaires comprennent Parsons à New York et The New School-Parsons - l'université mère - ainsi qu'un réseau d'universités locales et mondiales, d'institutions culturelles, d'organisations et d'entreprises. Inspirés par le dynamisme de la ville et notre culture interdisciplinaire collaborative, les diplômés se lancent dans de nouvelles industries et poursuivent des carrières créatives à Paris et dans le monde.

Fondée en 1919, The New School a été créée pour promouvoir la liberté académique, la tolérance et l'expérimentation. Un siècle plus tard, The New School demeure à l'avant-garde de l'innovation dans l'enseignement supérieur, incitant plus de 10 000 étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs à remettre en question le statu quo en art et en design, en sciences sociales, en arts libéraux, en gestion, en arts du spectacle et les médias. L'université accueille chaque année des milliers d'apprenants adultes pour des cours de formation continue, des cours de direction et des programmes publics. La nouvelle école maintient une présence mondiale grâce à ses portails d'apprentissage en ligne, ses instituts de recherche et ses partenariats internationaux. Pour en savoir plus www.newschool.edu.

