Développement économique Saint-Laurent et Inno-centre signent une entente de partenariat





Saint-Laurent à l'avant-garde : les PME innovantes du territoire peuvent maintenant bénéficier d'un programme d'accélération de croissance.

SAINT-LAURENT, QC, le 2 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Saint-Laurent (DESTL) et Inno-centre sont fiers d'annoncer la signature d'une importante entente pour la communauté industrielle de Saint-Laurent, qui propose aux PME innovantes un programme d'accélération de croissance. L'annonce a été réalisée aujourd'hui en présence de M. Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent, et d'une centaine d'invités, entrepreneur(e)s et joueurs importants de l'écosystème manufacturier 4.0, dans les locaux de l'entreprise Adfast.

Ce partenariat permettra aux deux organisations d'unir leurs forces pour offrir des services-conseils spécialisés de calibre mondial. Le programme d'accélération de croissance s'adresse aux entreprises implantées à Saint-Laurent qui enregistrent un chiffre d'affaires annuel de plus de cinq (5) millions de dollars et oeuvrent principalement dans les secteurs de l'aéronautique, de l'agroalimentaire, de la cybersécurité, de la fabrication avancée, du médical et de la santé, des nouveaux médias, des technologies de l'information, des technologies industrielles, des technologies propres, des télécommunications et de la logistique.

Grâce au soutien du ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI), les entreprises participant au programme pourront obtenir jusqu'à 200 heures de services professionnels d'accompagnement d'affaires, visant à leur permettre de relever leurs défis de croissance, à un coût très accessible.

Un accompagnement stratégique personnalisé

«?Avec 109 085 emplois, dont 33 600 dans le secteur manufacturier, la communauté d'affaires de Saint-Laurent représente l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Dans ce contexte et en lien avec son plan stratégique 2019-2021, DESTL s'engage à donner les meilleurs services qui soient aux entreprises manufacturières et technologiques du territoire, afin de soutenir leur vitalité et stimuler leur compétitivité. L'entente signée avec Inno-centre procurera aux PME à fort potentiel commercial et d'innovation des services à haute valeur ajoutée favorisant leur essor?», a expliqué M. Luc Duguay, directeur général par intérim de Développement économique Saint-Laurent.

«?Inno-centre aide les entreprises québécoises à accélérer leur croissance et à se distinguer à l'échelle mondiale, grâce à des services spécialisés de deuxième ligne. Notre expertise, en toute complémentarité avec celle de DESTL, viendra bonifier le développement des entreprises qui veulent pousser leur modèle d'affaires plus loin et atteindre leurs objectifs en matière de productivité, de commercialisation, de stratégie financière, d'innovation, de ressources humaines ou d'organisation?», a précisé M. Claude Martel, président d'Inno-centre.

Saint-Laurent, territoire à l'avant-garde

«?Je crois fermement en l'importance d'innover en affaires, a déclaré le maire de Saint-Laurent, M. Alan DeSousa. Le partenariat créé entre Développement économique Saint-Laurent et Inno-centre représente une première à Montréal. Inno-centre est reconnue comme une organisation performante qui assure un accompagnement de qualité et contribue à la réussite des entreprises. J'accueille donc avec enthousiasme ce projet qui permet à Saint-Laurent de soutenir l'innovation dans les entreprises et continue à positionner l'arrondissement comme une force économique de premier ordre et inspirante, au Québec et au Canada.?»

Pour l'occasion, M. Yves Dandurand, président-directeur général d'Adfast, a ouvert les portes de ses usines aux invités. L'entreprise laurentienne compte parmi les rares entreprises québécoises certifiées BNQ 6545-200 - Vitrine 4.0, une certification qui met en valeur les manufacturiers ayant effectué une démarche de transformation numérique.

À propos de Développement économique Saint-Laurent (DESTL)

Développement économique Saint-Laurent (DESTL) offre des services-conseils en développement des entreprises, encourage l'innovation manufacturière et favorise la création de projets structurants. Avec 4?540 entreprises et 109?085 emplois, l'arrondissement de Saint-Laurent est l'un des principaux moteurs économiques du Québec. Pour favoriser un développement économique performant, DESTL propose une approche intégrée comprenant des services en manufacturier, en innovation, en exportation, en développement durable et en mobilité alternative. Son expertise contribue au développement d'un tissu industriel innovant à Montréal et au Québec.

À propos d'Inno-centre

Depuis 30 ans, Inno-centre conseille des PME innovantes à divers stades de leur développement. Son équipe de plus de 110 conseillers contribue activement à la croissance de quelque 400 entreprises par année, et ce, partout au Québec. Aussi, Inno-centre est appelée à intervenir auprès d'entreprises référées par ses partenaires en capital de risque, les agences gouvernementales de même que les services de développement des villes et régions du Québec. En savoir plus : www.inno-centre.com.

