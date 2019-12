L&T Technology Services remporte un contrat d'avionique avec Airbus





L&T Technology Services (NSE : LTTS), une société de services d'ingénierie de premier plan, spécialisée dans les services d'ingénierie pure-play, a annoncé avoir été choisie par Airbus India pour gérer leurs activitésde développement S/W (Software ou logiciel), de V&V (Validation & Vérification) et d'analyse de données liées à l'avionique. Cette victoire est le résultat direct des nombreuses années d'expertise de LTTS dans le domaine de l'aviation et des investissements opportuns réalisés par la société dans des technologies de pointe.

L'avantage indéniable des LTTS dans le paysage aérospatial comprend la conformité ITAR (International Traffic in Arms ou Réglementation américaine sur le trafic d'armes), le centre CEMILAC (The Centre for Military Airworthiness & Certification, Centre de navigabilité et de certification militaires), des installations de pointe certifiées, une solide clientèle mondiale, des infrastructures de laboratoire et de test robustes et des alliances stratégiques avec des sociétés du classement Fortune 500.

Abhishek Sinha, directeur de l'exploitation et membre du conseil d'administration de L&T Technology Services, a commenté en ces termes : « Les nouvelles opportunités commerciales dans le secteur de l'aviation appellent à une approche transformatrice, se traduisant par des idées neuves, une évaluation élaborée de la solution technologique la mieux adaptée et la capacité d'accélérer la croissance commerciale par l'innovation. Nous sommes heureux qu'Airbus India ait choisi LTTS pour prendre en charge tous ces aspects. Nous sommes impatients de codévelopper des innovations dans le domaine de l'aviation et d'introduire de nouveaux critères d'excellence au sein de l'industrie. »

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse, de Larsen & Toubro Limited, spécialisée dans les services d'ingénierie et de recherche et développement (Engineering and R&D, ER&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et de test tout au long du cycle de vie des produits et des développements de processus. Notre clientèle inclut 69 entreprises du Fortune 500, et 51 des principales entreprises ER&D à l'échelle mondiale, dans les domaines des produits industriels, des dispositifs médicaux, du transport, des télécommunications et de la haute technologie, et des processus. Au 30 septembre 2019, LTTS, dont le siège social est situé en Inde, comptait plus de 16 700 employés répartis dans 17 centres mondiaux de conception, 28 bureaux de vente mondiaux, et 49 laboratoires d'innovation.

