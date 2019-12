Déclaration - L'ACIA révoque trois licences de salubrité des aliments au Canada





OTTAWA, le 2 déc. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, après un examen approfondi et exhaustif, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a révoqué trois licences de salubrité des aliments au Canada. La décision a été prise après que l'Agence eut constaté, au cours d'une enquête sur la salubrité des aliments, qu'elle avait reçu des renseignements faux ou trompeurs de la part des titulaires de licences concernant les résultats de laboratoire sur la bactérie E.coli.

À compter d'aujourd'hui, Ryding-Regency Meat Packers LTD, Canadian Select Meats Inc. (exploitée par St. Ann's Foods Inc.) et The Beef Boutique LTD. (exploitée par St. Ann's Foods Inc.) ne sont plus en mesure d'abattre des animaux destinés à l'alimentation ou de préparer des produits de viande pour l'exportation ou pour être envoyés d'une province ou d'un territoire à l'autre.

L'ACIA a entrepris une enquête sur la salubrité des aliments auprès des trois entreprises en septembre 2019, dès qu'il a été déterminé que certains produits étaient potentiellement contaminés. Avant les révocations, les licences des établissements étaient toutes suspendues pour assurer la sécurité du public.

De nombreux rappels d'aliments liés à la bactérie E. coli O157:H7 dans divers produits de boeuf et de veau ont été associés à cette enquête sur la salubrité des aliments.

L'ACIA a maintenant terminé son enquête sur la salubrité des aliments et ne s'attend à aucun autre rappel dans le cadre de cette enquête.

