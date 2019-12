Letko, Brosseau & Associés Inc. - Déclaration

Le Centre local d'emploi de Bonaventure, qui était situé au 151, avenue de Grand-Pré, à Bonaventure, devient le bureau de Services Québec de Bonaventure et propose une gamme élargie de services aux citoyens. Par ailleurs, le bureau de Services Québec...

Développement économique Saint-Laurent (DESTL) et Inno-centre sont fiers d'annoncer la signature d'une importante entente pour la communauté industrielle de Saint-Laurent, qui propose aux PME innovantes un programme d'accélération de croissance....