Don individuel historique de 1,8 million $ à la Fondation de l'UQAM

MONTRÉAL, le 2 déc. 2019 /CNW Telbec/ - L'Université du Québec à Montréal (UQAM) reçoit 1,8 million $ offert par Paul D. Leblanc, qui devient ainsi le donateur individuel le plus généreux de l'histoire de l'Université. L'annonce du don s'est déroulée en présence de la rectrice, Magda Fusaro, du directeur général de la Fondation de l'UQAM, Pierre Bélanger, de l'ancien député de la circonscription d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou et diplômé de l'UQAM (LL.B. 1991), Roméo Saganash, et du doyen de la Faculté de science politique et de droit, Hugo Cyr.

Cette remarquable contribution de Paul D. Leblanc, docteur en droit (D.Phil (Oxon)), est réalisée dans le cadre de la campagne majeure de financement 100 millions d'idées de la Fondation de l'UQAM. La somme historique est destinée au Fonds capitalisé Honorable Albert-Leblanc, permettant l'attribution de deux bourses d'excellence annuelles de 30 000 $ à des étudiants issus des Premières Nations et des Inuits du Québec inscrits au baccalauréat en droit à la Faculté de science politique et de droit de l'UQAM.

Pour son engagement, son appui et sa confiance envers l'UQAM, la rectrice, Magda Fusaro, a exprimé toute sa reconnaissance envers Paul D. Leblanc. « Ce don historique honore son bienfaiteur, monsieur Leblanc, en favorisant le rayonnement de la relève universitaire autochtone, par l'octroi de bourses dédiées, d'une part, et par le soutien à des activités d'accueil et d'accompagnement aux Premières Nations et aux Inuits. Sa remarquable contribution permet à l'UQAM de poursuivre sa mission de démocratisation de l'éducation et d'accessibilité du savoir et de la culture. »

Le directeur général de la Fondation de l'UQAM, Pierre Bélanger, s'est dit honoré de reconnaître le plus important donateur individuel de l'histoire de la Fondation de l'UQAM. « Grâce à sa générosité exceptionnelle, M. Leblanc fera une énorme différence dans le parcours des étudiantes et étudiants issus des Premières nations et des Inuits, en leur donnant la chance de découvrir le droit, un formidable outil de développement communautaire. C'est un grand plaisir pour la Fondation de poursuivre notre collaboration avec ce grand philanthrope et de créer un fonds de bourses qui aura un impact déterminant pour la relève. »

Le plus grand souhait du donateur est de mettre sur pied une équipe pour promouvoir et défendre les droits et les intérêts des Premières Nations et des Inuits du Québec en formant, à l'UQAM, des avocats. Il cite Confucius : « Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson ». C'est dans cet esprit que les étudiants autochtones de la Faculté de science politique et de droit de l'UQAM recevront ces bourses : pour constituer cette équipe du futur, par et pour les membres de la communauté autochtone. M. Leblanc ajoute que « ces bourses sont destinées à toutes les communautés autochtones, pas uniquement à celles du Grand Montréal, de la ville de Québec ou de la Côte-Nord, mais également aux communautés inuites du Grand Nord du Québec », souligne le donateur.

Fonds capitalisé Honorable Albert-Leblanc

En créant ces bourses, Paul D. Leblanc a voulu rendre hommage à son père, Albert Leblanc, juge à la Cour supérieure du Québec à partir de 1966.

« Il a toujours eu un intérêt pour les questions sociales et il y était très impliqué professionnellement. Si la question de l'autonomie des Premières Nations et des Inuits avait été d'actualité à son époque, c'est certainement une cause qui aurait intéressé mon père », conclut M. Leblanc.

À propos du donateur

Paul D. Leblanc suit l'évolution de l'UQAM depuis 50 ans. Sa relation avec l'Université a commencé en 2016 lorsqu'il a été nommé coadministrateur de la succession de Luc d'Iberville Moreau, un ancien professeur à l'UQAM, et, par association, de la Fondation Luc-d'Iberville-Moreau. M. Leblanc devient le plus grand donateur individuel de l'histoire de l'UQAM avec la création des Bourses Honorable Albert-Leblanc pour des étudiants de la Faculté de science politique et de droit de l'UQAM issus des Premières Nations et des Inuits du Québec.

100 millions d'idées

Sur le thème 100 millions d'idées, l'UQAM a lancé en janvier 2018 la plus importante campagne de financement de son histoire. L'Université s'est donné un objectif audacieux, celui de recueillir, 100 millions de dollars afin d'appuyer et de concrétiser des projets répartis selon cinq axes. La campagne permettra de soutenir la recherche, la création et la diffusion et le tiers des sommes amassées sera versé sous forme de bourses d'études pour appuyer la réussite des étudiantes et des étudiants.

