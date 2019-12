VIA Rail : revenus et achalandage en hausse au 3e trimestre de 2019





FAITS SAILLANTS

Hausse de l'achalandage de 6,9 %

Hausse des produits voyageurs de 1,1 %

Nouvelle campagne marketing

Programme d'apprentissage de mécanicien de locomotive (PAML)

MONTRÉAL, le 2 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Au troisième trimestre de 2019, qui s'étend de juillet à septembre, VIA Rail Canada (VIA Rail) a enregistré une hausse de l'achalandage de 6,9 % et des produits voyageurs de 1,1 % comparativement à la même période en 2018. Il s'agit respectivement des 15e et 22e trimestres consécutifs de croissance de l'achalandage et des revenus.

La plus forte hausse de l'achalandage a été enregistrée sur les liaisons régionales (26,5 %), principalement grâce à la réouverture de la liaison Winnipeg - Churchill. L'achalandage et les produits voyageurs du corridor Québec - Windsor ont grimpé respectivement de 7,2 % et de 5,5 %, et les produits voyageurs de l'Océan (Montréal - Halifax) ont augmenté de 8,9 % par rapport au troisième trimestre de 2018.

« La passion et le dévouement dont font preuve nos employés au quotidien dans la réalisation de leurs projets, petits et grands, continuent d'être une source de motivation pour moi, affirme Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction de VIA Rail. Notre achalandage et nos revenus sont en hausse pour un autre trimestre consécutif et nous avons enregistré le plus fort achalandage en 10 ans lors des longues fins de semaine de la fête du Canada et de la fête du Travail. De plus, notre projet de remplacement de la flotte est dans les temps. Plus que jamais, VIA Rail est fière de montrer la voie en offrant une meilleure solution de transport pour tous les Canadiens. »

Faits saillants du rapport du troisième trimestre

Les passagers avant tout

Campagne « La voie qu'on aime encore davantage » - En septembre, VIA Rail a lancé une toute nouvelle campagne marketing qui cible une clientèle bien spécifique : les Canadiens qui utilisent déjà régulièrement le transport collectif et les solutions de mobilité durable.

En affichant des publicités dans les stations de métro et de vélopartage et dans les abribus de Toronto, Montréal et Ottawa, nous éveillons chez les navetteurs un désir profond d'intégrer VIA Rail à leur routine de transport collectif habituelle.

La campagne, qui comprend également la diffusion de vidéos, de bannières et d'annonces sur plusieurs sites d'information et de divertissement canadiens, s'inscrit dans la dynamique instaurée par notre nouvelle identité et notre nouveau slogan, « La voie qu'on aime », lesquels positionnent VIA Rail comme un acteur majeur dans l'avenir durable du Canada.

Un atelier d'affaires à bord - En juillet, des employés de HEC Montréal, d'Ubisoft, du Cirque du Soleil, de Bell et d'autres organisations ont participé à un atelier d'affaires à bord d'un train voyageant entre Montréal et Toronto. Mise sur pied par l'équipe Innovation de VIA Rail, cette expérience découle de la volonté de l'équipe de créer des produits, des services et des expériences qui donnent lieu à des « moments magiques ». Les clients pourront ensuite appliquer ces principes auprès de leur clientèle et de leurs collègues respectifs. Ce type d'atelier est une façon d'innover et de laisser libre cours à notre imagination pour enrichir l'expérience à bord et dans les gares et améliorer la façon dont nous collaborons avec nos partenaires et les collectivités.

Faciliter les déplacements avec des animaux d'assistance - En septembre, les équipes Innovation et Accessibilité de VIA Rail ont mené un projet pilote conjoint avec la mise à l'essai d'aires de soulagement pour animaux d'assistance à l'intérieur et à l'extérieur de la gare d'Ottawa. L'objectif est de faciliter les déplacements des personnes voyageant avec ces animaux. Ont assisté au projet des représentants du Conseil des Canadiens avec déficiences, de Courageous Companions, du Conseil canadien des aveugles et de l'Institut national canadien pour les aveugles. Les enseignements tirés nous serviront à améliorer les aires de soulagement et à orienter leur aménagement dans nos gares en 2020.

Projets de modernisation

Nouvelle flotte - Le Programme de remplacement de la flotte, qui prévoit la mise en service à compter de 2022 d'une toute nouvelle flotte de trains dans le corridor Québec - Windsor toujours plus achalandé, avance dans les délais. Nous venons tout juste de terminer la première des trois phases de conception et prévoyons terminer la deuxième d'ici le début de 2020. En plus des principaux éléments liés aux divers systèmes, nous nous concentrons tout particulièrement sur les installations destinées aux passagers. Nous misons notamment sur l'innovation en matière d'accessibilité universelle pour contribuer à faire du Canada un pays exempt d'obstacles pour les voyageurs.

Programme de remise à neuf de la flotte Héritage - À la fin de septembre 2019, la rénovation de six voitures AES 2 de classe Économie et d'une voiture de classe Affaires était achevée. Leur système mécanique a été révisé pour une meilleure fiabilité à long terme, et leur aménagement intérieur, modernisé. Quatre autres voitures AES 2 sont sur la chaîne de production : une de la classe Économie et trois de la classe Affaires. Le travail et les analyses nécessaires au prolongement du cycle de vie d'autres voitures AES se sont également poursuivis.

Mener nos activités de façon sécuritaire

Services de police et de sécurité - En partenariat avec 16 autres corps de police canadiens, la police de VIA Rail a également participé à l'Opération dégage la voie, la plus importante initiative d'application des lois sur la sécurité ferroviaire en Amérique du Nord. Ensemble, ils ont mis l'accent sur la législation sur les passages à niveau et les intrusions, et ont distribué des fiches-conseils aux automobilistes, aux piétons et aux cyclistes un peu partout au Canada.

Voies ferrées de VIA Rail - Au dernier trimestre, VIA Rail a poursuivi le programme 2019 des voies ferrées. Trois passages à niveau et quatre branchements ont été remis en état dans les subdivisions d'Alexandria, de Beachburg, de Brockville et de Smiths Falls en Ontario. En outre, toujours en vue d'améliorer la qualité de roulement, les voies ont été nivelées sur cinq milles et sur sept branchements, et plusieurs traverses de dispositifs d'aiguillage ont été remplacées dans le Corridor.

Mener nos activités de façon responsable

Maintenir des relations étroites avec l'écosystème de transport - En septembre, VIA Rail a participé au tout premier forum annuel de la Politique de mobilité durable organisé par le gouvernement du Québec. Cet événement, qui réunissait divers intervenants du secteur des transports, a permis à VIA Rail d'entretenir ses relations étroites et de discuter d'enjeux communs avec les membres de ce réseau. Ce fut également l'occasion pour la Société de promouvoir ses projets et ses activités auprès des acteurs et des collaborateurs gouvernementaux et d'encourager l'échange de connaissances.

Réduire notre impact environnemental

Des infrastructures respectueuses de l'environnement - En septembre, VIA Rail a annoncé que la gare de Winnipeg avait de nouveau obtenu la certification BOMA BEST de niveau « certifié » dans la catégorie des immeubles écoresponsables. Gérée par la Building Owners and Managers Association Canada, la certification BOMA BEST - immeubles écoresponsables est le plus important programme d'évaluation et de certification environnementales d'immeubles existants au Canada. Elle récompense l'excellence en matière de performance et de gestion énergétiques et environnementales d'immeubles commerciaux.

Soutenir le développement socioéconomique

Solidarité envers la Fierté - Cette année encore, VIA Rail était heureuse de soutenir les festivités de la Fierté dans tout le Canada. Plus de 80 employés ont participé aux célébrations à Winnipeg, Toronto, Montréal, Ottawa et Moncton, où ils ont fièrement représenté notre Société et souligné notre engagement envers l'inclusion et la diversité.

WE Schools - VIA Rail est fière d'avoir conclu avec WE Schools un partenariat visant à offrir à 46 élèves le transport entre Thompson et Churchill, au Manitoba, dans le cadre d'une semaine d'activités sur la durabilité écologique et la réconciliation avec les Autochtones. À cette occasion, des élèves de Winnipeg et du Nord du Manitoba ont renforcé leurs compétences en leadership, développé leur capacité d'empathie, dialogué avec leurs pairs des quatre coins de la province et réfléchi au concept de réconciliation et aux mesures à prendre pour que tous les Canadiens y prennent part.

Être un employeur attrayant

Programme d'apprentissage de mécanicien de locomotive (PAML) - Après avoir reçu plus de 1 600 candidatures, VIA Rail a invité les meilleurs candidats à assister à une séance d'information sur le PAML en septembre. Elle a ensuite rencontré les candidats potentiels et leur a présenté la description du poste de mécanicien de locomotive et le mode de vie qui y est associé. Ce programme est une étape très importante dans la sélection des meilleurs candidats pour ces postes clés. VIA Rail est résolue à travailler étroitement avec les personnes retenues, à les soutenir tout au long du PAML et à les aider à devenir d'excellents mécaniciens de locomotive.

Certification de La Gouvernance au Féminin - VIA Rail est fière d'avoir obtenu la certification Or de La Gouvernance au Féminin, un organisme à but non lucratif dont la mission est d'aider les femmes dans le développement de leur leadership, leur avancement professionnel et l'accession à des sièges dans des conseils d'administration. Nous avons réussi à obtenir la certification Or en redéfinissant nos objectifs et en réévaluant certains de nos programmes.

Récompenser les femmes influentes - VIA Rail est fière d'avoir récompensé le talent de dirigeantes inspirantes en siégeant au Comité Proxy du Réseau des femmes exécutives (RFE), qui évalue les nominations et procède au classement des 100 femmes les plus influentes au Canada. Ce palmarès, qui souligne les réalisations de femmes aux qualités de leader exceptionnelles, est le plus célèbre de sa catégorie au pays. De concert avec une équipe de la Banque CIBC, des représentants de VIA Rail ont évalué les candidatures de femmes qui se sont démarquées dans leur entreprise et leur milieu. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de VIA Rail de promouvoir et de valoriser l'inclusion et la diversité.

Le rapport du troisième trimestre 2019 de VIA Rail est accessible à l'adresse : https://media.viarail.ca/sites/default/files/publications/VIARAIL_2019Q3REPORT_FR.pdf

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et tous ses employés ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et mène à bon port près de 4,8 millions de voyageurs chaque année. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné cinq prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2007. Visitez la section À propos de VIA à l'adresse https://www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via.

Suivez VIA Rail

Twitter @VIA_rail

Facebook viarailcanada

Instagram @viarailcanada

VIA : Le blogue

SOURCE VIA Rail Canada Inc.

Communiqué envoyé le 2 décembre 2019 à 11:52 et diffusé par :