/R E P R I S E -- Avis aux médias - La SCHL fera le point sur les perspectives et tendances du marché montréalais lors d'un événement organisé par Les Affaires/

L'entente de principe conclue le 29 novembre 2019 entre le syndicat Unifor et Produits Forestiers Résolu a été ratifiée dans une proportion de 80 % par les membres de l'unité de la section locale 3057 au terme de l'assemblée. À noter que les gains...

D'un océan à l'autre, les entreprises canadiennes mettent au point des solutions novatrices pour prolonger la durée de vie des produits et détourner des sites d'enfouissement une grande partie de nos déchets. Voilà le concept de l'économie...

Gowan Crop Protection Limited, une filiale de Gowan Company, LLC, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord avec Bayer AG visant à acquérir les droits d'exploitation de deux substances actives, la fénamidone et la pencycuron. Cette acquisition...