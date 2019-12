Alphinat annonce la signature d'un contrat avec une province canadienne souhaitant utiliser le portail sécurisé SmartGuide® pour un service numérique d'entreprise





MONTRÉAL, 02 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alphinat (TSXV: NPA)



Alphinat a le plaisir d'annoncer qu'un client du gouvernement provincial, proposant des services de TI centralisés et des solutions innovantes, a choisi SmartGuide® pour une livraison tenant compte des contraintes de temps et permettant de moderniser une partie de la prestation de leurs services numériques. Ce projet provincial a mobilisé l'équipe de services professionnels d'Alphinat pour les sept prochains mois et a permis de tirer pleinement parti des puissants outils de développement de SmartGuide pour créer et déployer un service numérique sécurisé permettant de contrôler les émissions de gaz à effet de serre dans cette province.

« Nous sommes ravis de pouvoir répondre aux besoins de la province en matière de contrôle des émissions de gaz à effet de serre grâce à la technologie de portail SmartGuide dans le secteur public », a déclaré Curtis Page, PDG d'Alphinat. « Avec l'expansion des services SmartGuide® et SmartProfile® construits pour cette province, nous allons maintenant aider à fournir ce service de qualité avec une sécurité accrue des interactions numériques ».

Alphinat Inc. annonce que le 19 novembre 2019, le conseil d'administration de la société a attribué des options d'achat d'actions représentant un total de 4 335 000 actions ordinaires aux administrateurs et dirigeants de la société. Ces options ont été émises le 30 novembre 2019. Le prix d'exercice des options qui expirent le 30 novembre 2022 s'élèvent à 0,12 $.

À propos d'Alphinat

Chez Alphinat, nous sommes motivés par la passion de faire du développement d'applications sécurisées pour le développement de « low-code » / sans code une réalité pour tous. Nous permettons maintenant aux personnes ayant la vision de créer de superbes applications finies. Avec SmartGuide, nous fournissons un outil facile à utiliser et des solutions dérivées qui répondent aux besoins les plus critiques du client, permettant à tous les secteurs d'activité de tirer parti de leurs connaissances et de leur expertise en matière de processus.

SmartGuide vous propose de nouvelles façons de donner aux bonnes personnes les outils nécessaires pour réussir au bon moment dans le processus de développement d'applications. Dans le même temps, nous travaillons constamment à réduire le besoin de code pour simplifier le développement et la maintenance des applications.

Alors, que vous choisissiez de développer vos applications à l'aide de notre plate-forme SmartGuide® à code faible, de lancer votre projet à l'aide de l'une de nos applications prédéfinies ou dérivées, ou de nous engager, ou de l'un de nos partenaires, à faire le travail à votre place, nous sommes ici pour vous aider à déployer des applications sécurisées en un temps record.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations du présent document, y compris celles qui expriment les attentes ou les estimations de la direction en ce qui a trait au rendement futur de la société, constituent des "énoncés prospectifs" au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que la direction les considère vraisemblables au moment de les formuler, sont assujetties de façon inhérente à des incertitudes et à des risques importants sur les plans commercial, économique et concurrentiel. Nous avisons le lecteur que ces énoncés prospectifs sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient entrainer des écarts importants entre les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la société et les résultats, le rendement ou les réalisations futurs décrits de façon explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs. De nombreux facteurs pourraient entrainer un écart considérable entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs; parmi eux, citons la capacité de la société à accroitre l'acceptation de ses produits sur le marché et à pénétrer de nouveaux marchés; l'existence de défauts ou de problèmes non décelés dans les produits de la société; l'aptitude de la société à gérer sa croissance; la capacité de la société à faire face à la concurrence; les obligations potentielles; le maintien des droits de propriété intellectuelle de la société et les litiges mettant en cause ces droits; la dépendance de la société envers le savoir-faire de son personnel clé; et l'accessibilité de la société à des capitaux suffisants pour financer ses besoins futurs. Voilà une liste non exhaustive des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur l'un de nos énoncés prospectifs. Nous avisons les investisseurs de ne pas se fier indument aux énoncés prospectifs. Le présent avis s'applique expressément à tous les énoncés prospectifs écrits ou oraux attribuables à Alphinat ou à toute personne s'exprimant au nom de la société. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou autres. Les risques et incertitudes relatifs à la société sont décrits plus en détail dans le rapport annuel de cette dernière.

La Bourse de croissance TSX n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

