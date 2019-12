Avis aux médias - Les représentants des médias sont invités à visiter la nouvelle station du radar météorologique à Exeter (Ontario)

Le maire de Laval, Marc Demers, a présenté aujourd'hui le budget 2020 de la Ville, qui s'élève à 921,4 M$, et son programme triennal d'immobilisations 2020-2022, qui atteint 1,133 G$. L'orientation principale de l'exercice budgétaire met l'accent,...

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population que les ponts indiqués ci-dessous sont fermés de façon permanente et que la circulation y est interdite. Ces ponts sont situés sur les terres du domaine de l'État, dont un dans...

Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») annonce la mise en service commerciale du parc éolien Seuil du Cambrésis de 24 MW de puissance installée, situé dans le département du Nord, en France. La mise en service de ce parc porte la capacité de...