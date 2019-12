CIBC Mellon a nommé Ash Tahbazian directeur des relations publiques et agent des revenus chargé de la gestion des relations et du développement des relations





TORONTO, le 2 déc. 2019 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui qu'Ash Tahbazian a été nommé au poste nouvellement créé de directeur des relations publiques et agent des revenus. À compter d'aujourd'hui, il assumera la responsabilité globale des fonctions de gestion des relations et de développement des relations de la société. Il se joint également à l'équipe de direction de CIBC Mellon.

M. Tahbazian compte plus de 25 années d'expérience dans les services d'actifs. Plus récemment, il a occupé le poste de vice-président principal et chef de la gestion des relations avec les propriétaires d'actifs américains à State Street. Dans le cadre de ses fonctions, il a occupé des postes de haute direction dans les domaines de l'administration de fonds, de l'analyse des placements, du risque et de la conformité, de la diffusion de l'information et de la gestion de produits, en plus d'avoir été président et PDG de State Street Fund Services.

« Ash apporte une connaissance approfondie des défis et des possibilités auxquels font face certains des investisseurs institutionnels les plus sophistiqués du monde, ainsi qu'une solide expérience en matière de leadership et de croissance stratégique dans le service à la clientèle », a déclaré Steve Wolff, directeur général, CIBC Mellon. « L'expérience et la perspective stratégique d'Ash apporteront une valeur énorme à nos clients actuels et futurs. Cette nomination permet à CIBC Mellon de bien se positionner afin de renforcer sa position de chef de file dans les services d'actifs canadiens. »

« CIBC Mellon est une entreprise exceptionnelle, avec une culture de service axée sur le client, une dynamique passionnante et le pouvoir de deux grandes institutions financières mondiales derrière elle », a déclaré Ash Tahbazian, récemment nommé directeur des relations publiques et agent des revenus chez CIBC Mellon. « Je suis impatient de travailler en collaboration avec les clients actuels, les clients éventuels et mes nouveaux collègues, afin de stimuler la croissance et l'amélioration continue au cours des prochaines années. »

La nomination d'Ash fait suite à deux récents changements organisationnels à CIBC Mellon. Shane Kuros a été nommé directeur des ventes institutionnelles financières dans les Amériques pour BNY Mellon. Jeffrey Alexander restera au service de CIBC Mellon au cours d'une période intermédiaire afin d'appuyer une transition progressive du leadership en gestion des relations, après quoi il quittera CIBC Mellon pour profiter de nouvelles occasions.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon s'engage à aider les investisseurs institutionnels canadiens et les investisseurs institutionnels étrangers qui ont choisi le Canada à administrer leurs actifs financiers tout au long du cycle de vie des placements. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des services de placement éclairés au nom de fonds de placement, de caisses de retraite, de compagnies d'assurance, de banques, de fondations, de fonds en dotation, de sociétés et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. En date du 30 septembre 2019, CIBC Mellon comptait plus de 2 trillions de dollars canadiens d'actifs sous garde ou administrés. CIBC Mellon est membre du réseau de BNY Mellon qui, en date du 30 septembre 2019, comptait 35,8 mille milliards de dollars américains en actifs sous garde et sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon, et peut être utilisée comme terme générique pour désigner l'une ou l'autre de ces sociétés ou les deux sociétés. www.cibcmellon.com

