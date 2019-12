Globex engage Groupe Canaccord Genuity comme conseiller financier





ROUYN-NORANDA, Quebec, 02 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX ? Bourse de Toronto, G1MN ? Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz et GLBXF ? International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d'annoncer que la Compagnie a commencé un processus afin d'explorer et de développer différentes transactions visant à accroître la valeur pour les actionnaires. Globex a retenu les services de Canaccord Genuity Corp. ("Canaccord Genuity") comme conseiller financier pour la Compagnie afin de l'assister dans ce processus.

Canaccord Genuity est une firme indépendante de premier plan offrant des services d'investissement de par le monde et possédant une vaste expérience et visibilité dans le domaine du secteur minier et de l'exploration.

Ce processus n'a pas débuté suite à la réception d'une quelconque offre et il n'y a aucune garantie que des transactions additionnelles seront entreprises. Au contraire, ce processus est entrepris dans le but de créer une valeur augmentée pour les actionnaires en optimisant le potentiels des nombreux actifs de Globex.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, Président et chef de la direction de Globex.

