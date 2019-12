Contrebande de tabac - Revenu Québec annonce des peines d'emprisonnement et des amendes totalisant plus de 2,1 millions de dollars pour 11 contrevenants

NOM ET LIEU DE RÉSIDENCE DATE DE

CONDAMNATION MONTANT DES AMENDES

ET DÉLAI DE PAIEMENT

Jordan Michael Calpin - Eel River Bar

Normand Jay Sylliboy - Eskasoni

(Nouvelle-Écosse) 2019-09-03



2019-09-03 155 040,00 $ - 2 mois



Ces condamnations sont le résultat d'une opération effectuée par la Régie intermunicipale de police

Roussillon. Le 16 août 2018, des policiers ont effectué une perquisition visant un véhicule, à Saint-

Constant, et y ont saisi plus de 240 000 cigarettes de contrebande. La cour a ordonné la confiscation et

la destruction du tabac saisi. De plus, le permis de conduire de M. Sylliboy a été suspendu pour

une période de 30 jours.

Alexandre Paris - Saint-Alphonse-de-

Rodriguez



Mathieu Regimbald Hudon - Montréal 2019-08-06



2019-07-16 70 000,00 $ - 24 mois



281 431,20 $ - 4 mois

Ces condamnations sont le résultat d'une opération effectuée par la Sûreté du Québec, dans le cadre du

programme ACCES. Le 12 octobre 2017, des policiers ont effectué des perquisitions dans un véhicule, à

Rivière-Beaudette, et y ont saisi 1 888,8 kilos de tabac de contrebande. La cour a ordonné la confiscation

et la destruction du tabac saisi, ainsi que la saisie du véhicule. De plus, le permis de conduire de M. Paris

a été suspendu pour une période de 8 jours.

Maxime Yannonie Desforges - Lachine 2019-09-13 68 229,34 $ - 4 mois

Cette condamnation est le résultat d'une opération effectuée par la Sûreté du Québec, dans le cadre du

programme ACCES. Le 17 juillet 2017, des policiers ont effectué une perquisition visant un véhicule, à

Saint-Anicet, et y ont saisi 915,83 kilos de tabac de contrebande. La cour a ordonné la confiscation et la

destruction du tabac saisi.

Jérémie Couture-Kucbel - Salaberry-de-

Valleyfield 2019-08-06 75 000 $ - 12 mois

Cette condamnation est le résultat d'une opération effectuée par la Gendarmerie royale du Canada et la

Sûreté du Québec, dans le cadre du programme ACCES. Le 11 octobre 2017, des policiers ont effectué

une perquisition dans un véhicule, à Saint-Zotique, et y ont saisi 2 200 kilos de tabac de contrebande.

Xavier Tremblay Vors - Repentigny 2019-08-06 60 000 $ - 24 mois

Cette condamnation est le résultat d'une opération effectuée par la Gendarmerie royale du Canada et la

Sûreté du Québec, dans le cadre du programme ACCES. Le 17 novembre 2016, des policiers ont

effectué une perquisition visant un camion, à Saint-Zotique, et y ont saisi 795,9 kilos de tabac de

contrebande.

Sean Poirier Leclerc - Salaberry-de-

Valleyfield 2019-08-06 50 000 $ - 12 mois

Cette condamnation est le résultat d'une opération effectuée par le Service de police de la Ville de

Châteauguay. Le 28 juillet 2016, des policiers ont effectué une perquisition visant un véhicule, à

Châteauguay, et y ont saisi 731,5 kilos de tabac de contrebande. La cour a ordonné la confiscation et la

destruction du tabac saisi, ainsi que la saisie du véhicule du contrevenant. De plus, le permis de conduire

de M. Poirier Leclerc a été suspendu pour une période de 14 jours.

Roland Aubin - Plessisville 2019-08-20 50 591 $ - 3 mois

Cette condamnation est le résultat d'une opération effectuée par la Division des enquêtes sur

la contrebande de la Sûreté du Québec. Le 26 juillet 2017, des policiers ont effectué une perquisition visant

un véhicule, à Sainte-Julie, et y ont saisi 51 800 cigarettes. La cour a ordonné la confiscation et la

destruction du tabac saisi, ainsi que la saisie du véhicule du contrevenant. De plus, le permis de conduire

de M. Aubin a été suspendu pour une période de 6 mois.

Serge Rolland - Drummondville 2019-08-27 1 000 000 $ - 12 mois

Cette condamnation est le résultat d'une opération effectuée par la Sûreté du Québec. Les

15 novembre 2017 et 7 mars 2018, des policiers ont effectué des perquisitions visant le domicile de

M. Rolland, 2 véhicules lui appartenant ainsi que 2 garages sous son contrôle, et y ont saisi au total plus

de 27 000 cigarettes de contrebande. La preuve a également permis de démontrer que M. Rolland avait

vendu ou livré plus de 7,28 millions de cigarettes de contrebande entre mars 2016 et mars 2018. La cour

a ordonné la confiscation et la destruction du tabac saisi, ainsi que la saisie des 2 véhicules appartenant

au contrevenant. M. Rolland a également été condamné à purger une peine d'emprisonnement

discontinue de 45 jours.

Marc Simard - Saguenay (Chicoutimi) 2019-10-08 174 136 $ - 12 mois