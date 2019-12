TrueFort dévoile la première plateforme de détection et de réponse aux applications du secteur pour sécuriser les applications et les charges de travail nuagiques





TrueForttm dévoile aujourd'hui TrueFort Fortress XDRtm ? une nouvelle approche de protection des centres de données et des charges de travail nuagiques, qui remplace les codes et infrastructures traditionnels appliqués à la sécurité des applications dans les environnements d'exécution des entreprises. Fortress XDR détecte et protège contre les menaces furtives en analysant et en profilant la logique des applications commerciales et en unifiant, au sein d'une seule console, la télémétrie d'AppSec, la sécurité des infrastructures et les sources de données opérationnelles. Ceci permet aux organisations de visualiser de manière plus complète leurs applications avec des informations à la fois statiques et dynamiques, et d'identifier et de s'adapter en continu au nouveaux risques en adoptant une approche de liste blanche avec des politiques ajustables et générées automatiquement.

La société a également annoncé aujourd'hui avoir nommé trois femmes à des postes de direction. Chacune dispose de plus de 25 années d'expérience et vient compléter l'équipe de direction: http://bit.ly/2Dq0BFa.

"Tant que les solutions de sécurité continueront de se focaliser uniquement sur l'infrastructure, elles passeront à côté de toutes les informations contextuelles cruciales qui ne sont disponibles qu'avec une analyse de plus haut niveau", déclare Alexei Balaganski, analyste en chef pour le cabinet de recherche international KuppingerCole, dans ce nouveau rapport. "Par exemple, sans comprendre la logique, le comportement et les risques commerciaux des applications d'entreprise, même l'analyse la plus détaillée des flux réseau entre elles n'aidera jamais un analyste à évaluer correctement les risques d'une vulnérabilité et à ordonner les mesures de protection. Cette idée en apparence évidente est le fondement de la plateforme d'analyse et de protection des applications de TrueFort."

À la différence des approches actuelles en matière de protection des charges de travail nuagiques, qui se concentrent sur la sécurisation des codes d'application (AppSec) ou sur l'infrastructure sur laquelle repose les applications, Fortress XDR collecte et analyse en permanence et en temps réel la télémétrie de tout l'écosystème d'applications (environnements existants ou nuage), pour détecter les menaces et les vulnérabilités des applications commerciales.

Écosystème TrueFort Fortifiedtm

Pour permettre aux organisations d'obtenir une visibilité à 360 degrés du contexte des applications, avec une création de valeur immédiate, tout en optimisant les investissements dans les produits de sécurité déjà déployés, TrueFort a également présenté aujourd'hui l'écosystème ouvert TrueFort Fortifiedtm. Le nouveau programme donne accès pour les clients, fournisseurs et distributeurs tiers de solutions de sécurité aux REST-API Fortress XDR pour une intégration bidirectionnelle. Il permet également aux clients d'utiliser l'agent TrueFort ou d'opter pour l'approche "venez avec votre propre agent" pour économiser beaucoup de temps et d'argent aux organisations disposant d'investissements rentables dans les principales plateformes du marché, comme CrowdStrike Falcon®.

"En tant que distributeur initial et partenaire de l'année dans notre CrowdStrike Storetm, la solution intégrée TrueFort répond parfaitement à notre approche unique de plateforme, et suscite déjà un vif intérêt auprès de grandes entreprises", déclare Mike Carpenter, président de CrowdStrike, ventes mondiales et opérations sur site. "Un certain nombre de nos clients qui utilisent et évaluent la solution ont ajouté une visibilité complète à la couche d'application, l'automatisation des politiques et le monitoring à des dizaines de milliers de charges de travail protégées par Falcon en quelques jours à peine."

Soutien de Kubernetes et nouveau module Reporter

Pour étendre la visibilité et la sécurité aux applications conteneurisés, Fortress XDR est désormais compatible avec Kubernetes et la norme Istio, et se déploie comme un ensemble démon au sein des noeuds, plutôt que comme un conteneur privilégié. Ceci permet aux clients de sécuriser les applications exécutées dans pratiquement tous les environnements.

Pour la détection des menaces, la réponse en cas d'incident et les enquêtes, le nouveau module Reporter de la plateforme fournit une lecture à la demande des données en temps réel et historiques pouvant aller de quelques minutes à plusieurs mois, et mêmes années, au niveau du process, du réseau, de l'identité et du temps. Ces capacités améliorent considérablement les délais de détection, la réponse et la conformité.

"Jusqu'à présent, la sécurité des applications était une discipline uni-dimensionnelle", déclare Sameer Malhotra, fondateur et chef de la direction de TrueFort. "Avec Fortress XDR, les organisations disposent d'une visibilité totale dans le comportement des applications, en contexte et en temps réel, leur permettant de détecter des anomalies et de bloquer des événements d'exécution malveillants."

Disponibilité

TrueFort Fortresstm XDR est proposé sous forme d'abonnement et disponible immédiatement auprès de TrueFort et ses partenaires commerciaux internationaux, y compris le CrowdStrike Store. Les clients de TrueFort reçoivent une assistance 24x7 et disposent d'un accès automatique aux API de la plateforme. Les distributeurs, revendeurs et fournisseurs intéressés peuvent contacter TrueFort pour de demander un accès via le site de la société.

À propos de TrueFort

Les applications sont les organes vitaux de l'entreprise. TrueForttm aide les organisations à aligner la politique de sécurité des applications sur la réalité opérationnelle par l'intermédiaire de Fortresstm XDR, la première plateforme de détection et de réponse aux applications du secteur. Fortress XDR conserve l'approche d'infrastructure traditionnelle en matière de sécurité en suivant en détail le comportement des applications afin d'unifier la protection de la charge de travail nuagique et AppSec au sein d'une console unique. Grâce à la télémétrie en temps réel, une analyse comportementale brevetée et l'automatisation des politiques, les entreprises peuvent dorénavant visualiser, micro-segmenter, protéger, détecter et enquêter à partir de la couche d'application. Créé en 2015 par d'anciens responsables informatiques de Wall Street, TrueFort offre une visibilité, un contrôle et une protection des applications inégalés, avec les meilleurs délais de rentabilisation grâce à l'écosystème TrueFort Fortifiedtm et notre approche unique de type "venez avec votre propre agent". Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.truefort.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

