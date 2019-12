RevitaLash® Cosmetics annonce l'ajout d'un crayon à sourcils haute définition à sa gamme de cosmétiques couleur





VENTURA, Californie, 2 décembre 2019 /CNW/ - RevitaLash® Cosmetics, la marque avant-gardiste et dirigée par des médecins de produits revitalisants pour les cils et les sourcils* chef de file pour ses parts de marché, est fière d'annoncer le lancement de son premier crayon à sourcils, le crayon à sourcils haute définition Hi-Def Brow Pencil. Ce crayon à sourcils polyvalent, hydrofuge et à tenue longue durée propose un trait naturel imitant la forme des poils pour créer un effet fourni et audacieux grâce à sa formule non collante pouvant être estompée.

« Nous sommes très fiers de lancer notre nouveau crayon à sourcils haute définition Hi-Def Brow Pencil, notre tout premier crayon conçu pour aider à sculpter les sourcils pour les définir et créer un style naturellement fourni et sain. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'intégrer les bienfaits de notre formule d'amélioration de la santé capillaire à long terme dans un produit qui procure une satisfaction instantanée », explique Lori Jacobus, présidente de RevitaLash Cosmetics.

Le fondateur et chef de la direction de RevitaLash Cosmetics, le Dr Michael Brinkenhoff, indique que : « La vitamine E contenue dans la formule procure à la peau des bienfaits revitalisants et antioxydants naturels, tandis que les polymères assurent une tenue pouvant durer jusqu'à 10 heures. »

Idéal pour remplir les zones clairsemées ou trop épilées, ce produit modifie les sourcils sans forme en quelques coups de pinceau. Trois nuances universelles sont offertes : brun pâle, brun chaud et brun froid, pour compléter à la perfection toutes les teintes de cheveux et de peau. L'embout de précision imite la forme des poils et permet une définition simplifiée afin de créer un style naturel ou audacieux, tandis que la brosse estompe en douceur la couleur et place efficacement les poils de sourcils.

Le crayon à sourcils haute définition Hi-Def Brow Pencil a été testé par des dermatologues. Il est végétalien, ne contient aucune huile et aucun parabène, phtalate ou parfum et a été créé dans une vision exempte de cruauté.

Le crayon coûte 30 $ US et sera mis en vente à compter de décembre 2019 sur le site revitalash.com et dans certains salons de beauté et spas du monde entier.

À propos de RevitaLash® Cosmetics

RevitaLash Cosmetics est un chef de file mondial dans la mise au point de produits sophistiqués d'embellissement pour les cils, les sourcils et les cheveux. Établie en 2006, la collection comprend les produits primés suivants : le revitalisant pour cils RevitaLash® Advanced et le revitalisant pour sourcils RevitaBrow® Advanced. Ces produits sont offerts par plus de 10 000 cabinets de médecin, spas, salons de beauté et détaillants spécialisés dans 64 pays. Appuyant les initiatives sans but lucratif pour la lutte contre le cancer du sein, RevitaLash Cosmetics remet une partie de ses recettes aux responsables de projets de recherche et d'éducation, aidant ainsi cette communauté tout au long de l'année - et non seulement en octobre. Pour en savoir plus, visitez le site www.revitalash.com. [RevitaLash Advanced n'est pas offert en Californie]

* Selon NPD, dans la catégorie des revitalisants pour cils et sourcils en 2017 par rapport à 2018.

