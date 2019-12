Invitation aux médias - Pôle en enseignement supérieur - Investissements en enseignement supérieur dans la région de la Mauricie





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 2 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, au nom du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il annoncera des investissements pour la création d'un pôle en enseignement supérieur dans la région de la Mauricie.

Pour l'occasion, il sera accompagné de la ministre de la Justice, ministre responsable des Institutions démocratiques, de la Réforme électorale et de l'Accès à l'information, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et députée de Champlain, Mme Sonia Lebel.

DATE : Le mardi 3 décembre 2019



HEURE : 10 h



LIEU : Cégep de Trois-Rivières

Pavillon des Humanités

Hall d'entrée (face au Théatre)

3175, boulevard Laviolette

Trois-Rivières (Québec) G8Z 1E9

