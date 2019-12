PBSC s'associe avec Careem à Dubaï pour inaugurer le plus important réseau de vélopartage électrique au moyen-orient





PBSC, pionnière du vélopartage, conclut une entente sur plusieurs années avec Careem, chef de file de la réservation de voitures avec chauffeur au Moyen-Orient, afin de lancer Careem Bikes à Dubaï.



Dans les prochains mois, PBSC amorcera le déploiement de ses vélos E-FIT à assistance électrique et de ses stations intelligentes à travers Dubaï.

L'entente prévoit le déploiement total de 3?500 vélos électriques et de 350 stations intelligentes.

MONTRÉAL, 02 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- PBSC Solutions Urbaines, leader mondial de vélos intelligents en libre-service, est ravie d'annoncer son partenariat avec Careem, la plus importante entreprise de réservation de voitures avec chauffeur au Moyen-Orient, et la Roads and Transport Authority (RTA) de Dubaï, afin d'offrir ses vélos à assistance électrique dans l'Émirat.?

Dans les mois à venir, l'entreprise amorcera le déploiement de ses vélos E-FIT et de ses stations intelligentes à travers Dubaï. Ce partenariat sur plusieurs années prévoit la livraison de 3?500 vélos et de 350 stations. Il constitue la première incursion de PBSC au Moyen-Orient, après avoir implanté avec succès des projets dans des villes comme Barcelone,?Buenos Aires, Santiago et Monaco. Il s'agira également du premier réseau électrique de vélopartage de la région.

«?Nous sommes très heureux d'apporter notre système de vélopartage et nos solutions technologiques à Dubaï. Il s'agit d'un développement majeur pour notre entreprise, qui s'appuie sur notre récente expansion en Europe. En partenariat avec Careem, nous visons à redéfinir les modes de transport au Moyen-Orient. Nous sommes impatients d'offrir aux résidents de Dubaï une alternative viable pour se déplacer dans la ville », mentionne Luc Sabbatini, PDG de PBSC.

Ces dernières années, la RTA s'efforce d'améliorer l'infrastructure de mobilité de Dubaï grâce à un réseau de pistes cyclables, avec comme objectif de doubler ces voies réservées d'ici 2030. Le E-FIT est le moyen idéal pour permettre aux résidents et aux touristes de profiter de ces infrastructures. Bien que le relief de Dubaï soit relativement plat, le vélo à assistance électrique donnera un coup de pouce aux cyclistes lors de périodes où le climat est plutôt aride, réduisant la quantité d'énergie nécessaire pour pédaler.



Le E-FIT est le vélo électrique le plus récent de PBSC. Il a été présenté en primeur au Consumer Electronics Show en 2019, et s'inspire du modèle FIT de l'entreprise, doté d'un cadre plus léger et de roues plus petites que le vélo ICONIC original. Le E-FIT possède une autonomie allant jusqu'à 70 km et son moteur central peut propulser les cyclistes jusqu'à 25 km/h.

Le système de Dubaï, baptisé Careem Bike, sera doté de la technologie de stations intelligentes de PBSC, qui permet aux utilisateurs de recharger leurs vélos directement à la station. Cela simplifie la tâche des opérateurs qui n'ont pas à recharger ou à changer les batteries manuellement. En plus de l'efficacité opérationnelle du système PBSC, celui-ci est doté d'une technologie intelligente qui transmet aux opérateurs les données sur l'état des batteries, des vélos et du réseau. Les stations intelligentes et les vélos à assistance électrique de PBSC ont été rigoureusement testés et ont obtenu plusieurs certifications mondiales de sécurité.

À propos de PBSC Solutions Urbaines

PBSC?change le monde, une ville à la fois. Leader mondial de la micromobilité, PBSC développe, commercialise et opère, en collaboration avec ses partenaires, des systèmes publics de vélopartage les plus novateurs, adaptables, et fiables sur le marché. La technologie de PBSC permet aux villes d'offrir à ses usagers une solution de développement durable, sécuritaire et agréable en matière de transport alternatif, réduisant la congestion et améliorant la qualité de vie des citoyens. PBSC propose quatre modèles de vélos, ICONIC, FIT, BOOST et E-FIT, déployés aux quatre coins du monde et continue d'étendre sa présence mondiale marquée aujourd'hui par plus de 84 000 vélos, 6 800 stations et déjà 350 millions de trajets !?Visitez le? pbsc.com pour en savoir davantage.???

