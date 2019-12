Cuda Oil and Gas Inc. annonce les résultats financiers et d'exploitation du troisième trimestre





CALGARY, Alberta, 02 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cuda Oil and Gas Inc. (« Cuda » or the « Company ») (TSXV: CUDA) est heureuse d'annoncer ses résultats financiers et d'exploitation pour les trois mois et les neuf mois terminés le 30 septembre 2019. Les états financiers consolidés, intermédiaires, résumés et non-audités et les rapports de gestion qui les accompagnent (« MD&A ») sont disponibles sous le profil de la société sur le site Internet SEDAR : www.sedar.com . Les informations financières et d'exploitation sélectionnées pour les trois mois et les neuf mois terminés le 30 septembre apparaissent ci-dessous et doivent être lus en parallèle avec les états financiers correspondants et les rapports de gestion correspondants.



Les résultats financiers et d'exploitation(1)

Three months ended September 30 Nine months ended September 30 2019 2018 2019 2018 OPERATING(2) Production Crude oil (bbls/d) 264 146 313 100 Natural gas (mcf/d) 90 80 1.119 2.078 Natural gas liquids ("NGLs")(bbls/d) 1 2 17 19 Total (boe/d) 280 161 516 465 Netbacks(3)($/boe) Average realized price (boe) 65.00 75.59 50.15 27.73 Royalties and production taxes (20.43 ) (21.02 ) (13.74 ) (5.78 ) Operating and transportation (21.90 ) (13.87 ) (18.06 ) (8.81 ) Operating netback 22.67 40.70 18.35 13.14 FINANCIAL(2) ($) Revenue Crude oil 1,661,498 1,104,748 5,924,685 2,070,277 Natural gas 8,297 8,348 874,735 1,161,138 NGLs 3,091 7,897 260,714 288,395 Total 1,672,886 1,120,993 7,060,134 3,519,810 Adjusted funds flows used in operations(3) (1,793,713 ) (1,939,251 ) (3,768,124 ) (2,518,351 ) Net loss from continuing operations (2,438,916 ) (3,478,566 ) (9,990,417 ) (5,008,665 ) Capital expenditures 2,110,791 43,685,008 6,454,549 44,355,869

Remarques :

(1) Les résultats reliés à la vente des actifs de pétrole et de gaz de la société et coûts de démantèlement au Québec, Canada, (the « Quebec Assets »), complétés le 4 septembre 2019, ont été exclus, et les périodes comparatives ont été représentées.

(2) Les résultats d'apport depuis les acquisitions d'actifs dans le Wyoming, United States le 14 août 2018, et le 5 octobre 2018.

(3) Voir « mesures financières non définies par les PCGR ».

Faits marquants du troisième trimestre

Le 30 juillet 2019, Cuda a émis 14 282 000 unités pour un produit brut de 7 141 000 USD ; et un produit net de 6 680 696 USD après déduction des frais d'émission de 460 304 USD. Chaque unité est composée d'une action ordinaire et un demi-bon de souscription ordinaire. Chaque bon de souscription peut être exercé pour l'acquisition d'une action ordinaire au prix de 0,60 USD pour une période de 24 mois à compter de la date de clôture.



Le 4 septembre 2019, Cuda a conclu le cadre des accords d'achats des biens a cédé l'ensemble de ses éléments actifs au Québec pour une contrepartie en espèces de 4 290 003 USD ; en produit net 3 760 493 USD après les frais de vente de 529 610 USD. L'acheteur a également libéré et déchargé la société d'une réclamation associée à l'obligation d'acheter des actions d'un montant de 3 116 750 USD d'un actionnaire dissident.



Le 13 septembre 2019, la Wyoming Oil and Gas Conservation Commission a approuvé le second recouvrement de Shannon et la candidature pour l'unitisation à Barron Flats Shannon, un projet d'injection de gaz miscible dans les zone sablonneuses du crétacé à Converse County, Wyoming, United States.



Le prix d'exploitation net moyen de Cuda (voir mesures financières non définies par les PCGR) à 24,31 USD/bep au deuxième trimestre 2019 est descendu à 22,67 USD/bep au troisième trimestre, principalement en raison de la baisse des prix réalisés pour le pétrole brut, partiellement contrebalancée par la baisse des coûts d'exploitation et de transport.



La moyenne de production de pétrole brut au troisième trimestre est estimée à 264 bep/j, soit une baisse de 14 % par rapport au 306 bep/j du deuxième trimestre de 2019. La production était touchée par l'épuisement naturel des puits tandis qu'aucun nouveau puits n'a été mis en production durant le trimestre. En 2019, Cuda a continué d'investir dans le développement de champs pétrolifères et de l'infrastructure associée à Barron Flats (Deep) Unit dans le Powder River Basin of Wyoming, United States, pour créer de la production liquide et construire des installations du projet prévu d'injection de gaz à Shannon.



En 2019, les frais d'intérêt sur les facilités de crédit de Cuda, les débentures convertibles et les obligations découlant des contrats de location ont été partiellement contrebalancés par une hausse du prix d'exploitation net moyen réalisé par la société, grâce à des volumes supplémentaires de production de pétrole brut en raison de l'acquisition d'actifs à Wyoming, résultant dans des flux de fonds ajustés pour l'exploitation (voir mesures financières non définies par les PCGR) d'un montant de 3 768 124 pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2019.

Ultérieur au troisième trimestre 2019

Le 1er Octobre 2019, Cuda a conclu l'acquisition de certains gisements non développés dans le Shannon Secondary Recovery Unit (SSRU) et le Barron Flats (Deep) Federal Unit à Wyoming, United States, pour la contrepartie totale de 384 772 USD (509 554 CAD). La contrepartie comprend 341 217 USD (451 874 CAD) en espèces, et des actifs de prospection et d'évaluation dont la valeur est estimée à 43 555 USD (57 680 CAD).



Cuda a déclaré le 27 novembre 2019, que l'installation et le point de livraison du projet d'injection de gaz miscible ont été entrepris et mis en place par la Company's Barron Flats Shannon unit dans le Powder River Basin of Wyoming, United States.



Le 29 novembre 2019, la société a adapté son installation supplémentaire et l'échéance de celle-ci a été prolongée du 31 décembre 2019 au 31 mars 2020, et 4,5 millions USD de fonds supplémentaires seront mis à la disposition de la société par le Prêteur. La Société émettra 885 000 bons de souscription d'actions ordinaires au Prêteur et chaque bon permettra au porteur d'acheter une action COGI au prix de 0,45 par action pour une période de 12 mois, sous réserve d'une approbation réglementaire.

À propos de Cuda Oil and Gas Inc.

Cuda Oil and Gas Inc. est une société d'exploration, d'acquisition, de mise en valeur et de production de pétrole et de gaz naturel dans ses propriétés du Wyoming, États-Unis et Canada. Depuis plus de 20 ans, l'équipe de direction de Cuda travaille en étroite collaboration avec des entreprises privées et publiques et a démontré sa capacité à générer de solides rendements pour ses actionnaires. Cuda continuera de mettre en oeuvre sa stratégie éprouvée d'exploration, d'acquisition et d'exploitation en mettant l'accent à long terme sur les importantes ressources en pétrole léger d'Amérique du Nord, et en tirant parti de son expérience opérationnelle considérable aux États-Unis. L'équipe de direction de Cuda dispose de toute une gamme d'expériences en géotechnique, en ingénierie, en négociation et en finance pour prendre ses décisions d'investissement.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Glenn Dawson

President and Chief Executive Officer

Cuda Oil and Gas Inc.

(403) 454-0862



Non-GAAP Measures

Ce communiqué contient les termes « les flux de fonds ajustés provenant (utilisés) dans les opérations » et « le revenu net d'exploitation », qui n'ont pas de significations uniformisées prescrites par l'IFRS et ne peuvent donc être comparés à des calculs établis à partir de mesures du même type présentées par d'autres émetteurs.

« Les flux de fonds ajustés provenant (utilisés) dans les opérations » désigne les flux de trésorerie (utilisés) dans les activités opérationnelles comme elles apparaissent dans l'état consolidé des flux de trésorerie avant les dépenses de démantèlement, s'il y a lieu, et les changements hors-trésorerie du fonds de roulement d'exploitation.

désigne les flux de trésorerie (utilisés) dans les activités opérationnelles comme elles apparaissent dans l'état consolidé des flux de trésorerie avant les dépenses de démantèlement, s'il y a lieu, et les changements hors-trésorerie du fonds de roulement d'exploitation. « Le revenu net d'exploitation » désigne le revenu total moins la redevance, les impôts sur la production, et les coûts d'exploitation et de transport calculés par bep. La gestion utilise le revenu net d'exploitation par bep dans ses décisions opérationnelles et relatives à la répartition du capital.

désigne le revenu total moins la redevance, les impôts sur la production, et les coûts d'exploitation et de transport calculés par bep. La gestion utilise le revenu net d'exploitation par bep dans ses décisions opérationnelles et relatives à la répartition du capital. les BEP peuvent prêter à confusion, surtout s'ils sont employés hors contexte. Le ratio de conversion d'un BEP de 6 000 pieds cubes de gaz naturel à un équivalent d'un baril de pétrole (6 kpi3 par baril) se fonde sur une méthode qui s'applique principalement à l'équivalent énergétique à la pointe du brûleur et ne représente pas une valeur équivalente à la tête du puits. Étant donné que la valeur du ratio est fondé sur le prix actuel du pétrole brut, par rapport au gaz naturel, il est très différent du ratio de conversion 6/1 de l'équivalent énergétique, utiliser le ratio de conversion comme indication de valeur peut prêter à confusion.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques inclus dans le présent communiqué sont des énoncés prospectifs qui comportent divers risques et incertitudes et sont fondés sur des prévisions de résultats opérationnels ou financiers futurs, des estimations de montants qui ne peuvent encore être déterminés et des hypothèses de la direction. Plus particulièrement, le présent communiqué contient des informations prospectives concernant l'installation de gaz miscible et le point de livraison central, et les activités d'exploration et de développement au Wyoming. Les facteurs de risque qui pourraient empêcher la réalisation des énoncés prospectifs comprennent les conditions du marché, les approbations de tiers et les approbations réglementaires, les exigences continues en matière de permis, les résultats réels des activités d'exploration et de mise en valeur actuelles, les risques opérationnels, les risques associés au forage et aux complétions, l'incertitude des données géologiques et techniques, les conclusions des évaluations économiques et les changements des paramètres des projets à mesure que les plans continuent d'être optimisés, ainsi que les futurs cours du pétrole et du gaz. Bien que Cuda ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats ne soient pas ceux qui étaient prévus, estimés ou prévus. Rien ne garantit que ces déclarations s'avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La direction nie toute intention et n'assume aucune obligation ou responsabilité de revoir ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

Ni la Bourse de croissance TSX, ni ses Fournisseurs de services de réglementation (car ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'accepte aucune responsabilité quant à la justesse ou à l'exactitude de ce communiqué.

Communiqué envoyé le 2 décembre 2019 à 08:05 et diffusé par :