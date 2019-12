Vanstar nomme M. Sébastien Plouffe membre du Conseil d'Administration et VP Relations Publiques





LA PRAIRIE, Québec, 02 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La direction de Ressources Minières Vanstar annonce la nomination de M. Sébastien Plouffe à titre de membre du Conseil d'Administration ainsi qu'au poste de vice-président aux Relations Publiques.



M. Plouffe est un ancien Conseiller en Placement Sénior qui a notamment connu du succès auprès des firmes BMO Nesbitt Burns et Canaccord Genuity Wealth Management, pour lesquelles il a atteint le niveau du "Club du Président du Conseil" pour sa performance hors pair pendant plusieurs années. Au cours de ses 10 années de carrière, il a été impliqué dans des financements et transactions d'une valeur de plus d'un milliard de dollars.

Mr. Plouffe est Président et Chef de Direction de Sediamek Inc., une société privée spécialisée dans la recherche et l'organisation de projets sous évalués dans les marchés émergents ainsi que dans le développement de ces projets afin de les rendre profitables. M. Plouffe a co-fondé et financé plusieurs projets miniers principalement en Afrique Centrale et en Amérique du Sud. Il a toujours mis de l'emphase sur le côté caritatif des projets, ce qui lui a permis de mettre en place diverses organisations au niveau international à cet effet.

M. Plouffe a joué un rôle essentiel dans le succès de plusieurs sociétés Canadiennes et Internationales autant dans le milieu privé que public, notamment dans les secteurs minier et technologique. Il est reconnu pour ses habiletés de gestion ainsi que pour bâtir des compagnies à succès. Il est un bon communicateur et parle plusieurs langues dont l'anglais, le français et l'espagnol.

M. Plouffe détient un baccalauréat en Administration des Affaires et une spécialité en Finance et Marketing de l'École des Hautes Études Commerciales de Montréal.

« Je suis honoré de me joindre à la société Vanstar, une compagnie en croissance qui détient d'excellents actifs miniers et un très bon partenariat avec la Corporation IamGold. J'ai hâte de travailler en collaboration avec l'équipe de gestion ainsi que les membres du Conseil d'Administration pour renforcir la notoriété dans la communauté financière ainsi que pour faire partie de cette société québécoise aurifère bien établie à fort potentiel de réussite », commente M. Plouffe.

« La venue de Sébastien sur le CA de la société ainsi que son implication dans le quotidien au niveau des relations aux investisseurs est un atout plus qu'intéressant pour le développement de Vanstar. Nous en sommes très heureux », de souligner le Président et CEO de la compagnie, Mr .Guy Morissette.

Selon les termes de l'entente, M. Plouffe recevra 300,000 options pouvant être exercées d'ici au 1er décembre 2024, au prix de 0.275$ l'action.

La Bourse de croissance TSX ainsi que son fournisseur de services de régulation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la bourse de croissance du TSX) n'acceptent aucune responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude de son contenu.

CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE AMÉRICAINS POUR FINS DE DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS.

Sources:

Guy Morissette, CEO Vanstar 819-763-5096 Sébastien Plouffe, VP - Relations Publiques 514-947-2272 Gary Claytens, VP - Western Corporate Development 604-761-3233

info@rvanstar.com

www.vanstarmining.com



Communiqué envoyé le 2 décembre 2019 à 08:05 et diffusé par :