Le tout premier kiosque d'expédition après achat du Canada est en place au CF Toronto Eaton Centre, juste à temps pour la période des fêtes

TORONTO, le 2 déc. 2019 /CNW/ - Purolator a présenté le tout premier kiosque d'arrêt rapide en libre-service; celui-ci facilitera l'expédition pendant les fêtes et aidera à livrer les colis à destination à temps et sans tracas. Le kiosque d'arrêt rapide de Purolator, qui est situé au CF Toronto Eaton Centre, le centre commercial le plus achalandé en Amérique du Nord, permet aux consommateurs d'acheter des cadeaux et de les expédier à destination à partir d'un seul endroit pratique.

« Nous sommes emballés d'être la première entreprise au Canada à offrir cette expérience à la clientèle révolutionnaire avec le kiosque d'arrêt rapide de Purolator », a déclaré John Ferguson, président et chef de la direction de Purolator. « Nous sommes heureux de collaborer avec Cadillac Fairview et Ravel by CF pour offrir aux consommateurs une expérience pratique et transparente qui simplifiera leur vie occupée. »

« Nous sommes enchantés de collaborer avec Purolator afin de réaliser cette initiative innovante et inédite de kiosque d'arrêt rapide au CF Toronto Eaton Centre, juste à temps pour la période occupée du magasinage des fêtes », explique Jose Ribau, vice-président exécutif, Numérique et innovation de Cadillac Fairview. « Notre programmation des fêtes vise à offrir aux consommateurs inspiration et efficacité et ce concept unique nous aide à soutenir nos invités durant leur magasinage, de la découverte jusqu'à la livraison. »

Un des nombreux avantages du kiosque d'arrêt rapide de Purolator est sa convivialité. En quelques minutes, les consommateurs peuvent préparer et expédier leur colis directement à partir du CF Toronto Eaton Centre. Il leur suffit de créer une étiquette d'expédition, de payer par carte de débit ou de crédit ou par Appel ou Google Pay, puis de placer leur colis dans l'unité et d'imprimer un reçu pour le suivi. Les clients détenteurs d'un compte de Purolator peuvent également déposer leurs envois prépayés et ainsi gagner du temps.

Des boîtes spéciales aux thèmes canadiens offertes aux clients

Dans le cadre de cet essai pilote, Purolator organisera une activité au kiosque d'arrêt rapide du CF Toronto Eaton Centre le 10 décembre de 9 h 30 à 13 h. Des boîtes d'expédition des fêtes de collection en édition limitée conçues par l'artiste canadienne Sarah Skrlj seront offertes pour être personnalisées. Les consommateurs pourront choisir l'un des quatre modèles, qui représentent chacun un paysage canadien iconique et y ajouter leurs propres touches. Ces superbes boîtes permettront aux clients d'éviter d'avoir à emballer leur cadeau et de le livrer directement sous le sapin.

Le kiosque libre-service qui sera mis à l'essai au CF Toronto Eaton Centre jusqu'au 29 décembre est l'une des nombreuses façons dont Purolator étend son offre de service durant la période des fêtes.

Plus de façons dont Purolator simplifie l'expédition durant les fêtes

Un kiosque interactif aux couleurs des fêtes est en place au Stackt market, le plus grand marché dans des conteneurs du Canada situé au 28 Bathurst Street dans le centre-ville de Toronto , et celui-ci servira de centre d'expédition entièrement fonctionnel afin de permettre aux clients de cueillir et de déposer leurs colis. L'entreprise offrira également un service d'emballage de cadeaux gratuit et la possibilité de prendre des photos avec thématique des fêtes.





Pour obtenir plus d'information sur la façon dont Purolator simplifie l'expédition pendant les fêtes, veuillez visiter le site www.Purolator.com.

À propos de Purolator

Purolator est le fournisseur de pointe de solutions intégrées de logistique et d'expédition de fret et de colis au Canada. Célébrant plus de 60 ans de services qui permettent à ses clients de tenir leurs promesses, Purolator continue d'élargir sa portée, sa fiabilité et ses niveaux de service réputés pour rejoindre davantage de particuliers, d'entreprises et de localités, partout au pays et dans le monde entier. Purolator est fière de son héritage canadien et veille à assurer sa durabilité, se positionnant pour croître et prospérer. Purolator est également vouée à contribuer au bien-être des collectivités qu'elle sert et dans lesquelles vivent, travaillent et se détendent ses plus de 13 000 employés.

À propos de Cadillac Fairview

Cadillac Fairview détient, exploite et développe l'un des plus importants et des plus prestigieux portefeuilles d'immeubles commerciaux, d'immeubles de bureaux et d'immeubles à vocation mixte de leur catégorie en Amérique du Nord. Le portefeuille de Cadillac Fairview est détenu par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, un investisseur international diversifié qui administre les rentes de plus de 327 000 enseignants actifs et retraités. Le portefeuille immobilier comprend également des investissements dans l'immobilier commercial, industriel et à vocation mixte au Brésil, en Colombie et au Mexique.

Le portefeuille canadien, évalué à environ 32 milliards de dollars, compte plus de 37 millions de pieds carrés de superficie locative dans 70 propriétés au Canada, parmi lesquelles figurent des adresses des plus prestigieuses, notamment le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, CF Pacific Centre, CF Chinook Centre, Tour Deloitte et CF Carrefour Laval.

À propos de Ravel par CF

Ravel par CF concentrera ses efforts en vue d'éliminer les irritants de l'expérience de magasinage dans les commerces de détail, afin d'exploiter tout le potentiel de l'espace physique et de l'expérience client dans certains des actifs immobiliers commerciaux les plus importants du monde. Ravel travaille avec des leaders établis et des nouveaux venus au sein des écosystèmes du commerce de détail, du marketing et de la technologie afin d'élaborer une plateforme d'innovation axée sur le numérique qui mettra en relation les gens, les espaces et les données.

