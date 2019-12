/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Dévoilement du Plan d'action enfants et familles de Saint-Léonard/





MONTRÉAL, arrondissement de Saint-Léonard, le 27 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Saint-Léonard invite les représentants des médias au dévoilement de son Plan d'action enfants et familles de Saint-Léonard 2020-2024.

Date : Lundi 2 décembre 2019 Heure : De 12 h à 13 h

Ouverture des portes dès 11 h 30 Lieu : Bibliothèque de Saint-Léonard

(8420, boulevard Lacordaire)

Section des périodiques

L'événement se déroulera en présence de M. Michel Bissonnet, maire de l'arrondissement de Saint-Léonard, et de Mme Nathalie Goulet, élue responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance ainsi que de la jeunesse au comité exécutif de la Ville de Montréal. Les conseillers de l'arrondissement, Mme Lili-Anne Tremblay, M. Mario Battista et M. Dominic Perri, seront également présents.

