/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse - Annonces en lien avec le dossier de la tordeuse des bourgeons de l'épinette (TBE) en forêt privée/

Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») annonce la mise en service commerciale du parc éolien Seuil du Cambrésis de 24 MW de puissance installée, situé dans le département du Nord, en France. La mise en service de ce parc porte la capacité de...

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle...