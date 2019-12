Boralex met en service le parc éolien Seuil du Cambrésis en France





MONTRÉAL, le 2 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX: BLX) annonce la mise en service commerciale du parc éolien Seuil du Cambrésis de 24 MW de puissance installée, situé dans le département du Nord, en France. La mise en service de ce parc porte la capacité de Boralex en France à 975 MW et la capacité totale de Boralex à travers le monde à 2 037 MW.

« Seuil du Cambrésis est le 5e parc que nous installons cette année dans le cadre de notre plan stratégique ; il va nous permettre d'atteindre prochainement nos 1 000 MW de puissance installée en France en 2020, année qui marquera aussi les 30 ans de notre société », a déclaré Nicolas Wolff, vice-président et directeur général, Boralex Europe.

Le parc est financé à travers la facilité de crédit incluse dans le refinancement annoncé le 28 novembre dernier.

Entré en vigueur le 1er décembre 2019, le contrat de complément de rémunération du parc de sept éoliennes Vestas V117, d'une puissance unitaire de 3,45 MW, est d'une durée de 15 ans. Il est prévu que le parc génère environ 4,8 millions d'euros (ou 7 millions $ canadiens) au BAIIA(A) annualisé de Boralex. La production d'électricité annuelle estimée de ce site est évaluée à plus de 74 400 MWh, ce qui permettra d'éviter l'émission de près de 5 580 tonnes de CO?1.

À propos de Boralex

Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable au Canada, en France, au Royaume-Uni, et aux États-Unis. Un des leaders du marché canadien et premier acteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la Société se distingue par sa solide expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de production d'énergie - éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s'assure d'une croissance soutenue grâce à son expertise et sa diversification acquises depuis plus de vingt-cinq ans. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX. Pour de plus amples renseignements, visitez www.boralex.com ou www.sedar.com. Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

___________________________ 1 Selon les calculs et les hypothèses réalisés par la Chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal.

SOURCE Boralex inc.

Communiqué envoyé le 2 décembre 2019 à 07:00 et diffusé par :