NEX 3 de vivo, l'outil suprême pour le jeu, utilisé lors de la finale mondiale Fall Split du PUBG MOBILE Club Open 2019





NEX 3 est doté des tous derniers moteur Multi-Turbo et mode Turbo, donnant aux joueurs les moyens de vaincre

KUALA LUMPUR, Malaisie, 2 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Vivo, le sponsor officiel de la finale mondiale Fall Split du PUBG MOBILE Club Open 2019, a outillé les joueurs lors de la compétition, qui s'est tenue à Kuala Lumpur (Malaisie) du 29 novembre au 1er décembre 2019. Cette fois, le leader technologique a fourni son smartphone haute performance NEX 3 à la maniabilité fluide, permettant aux 16 meilleures équipes de se partager une cagnotte totale de 2,5 millions d'USD.

NEX 3 est le dernier né de la série NEX emblématique de vivo, conçu pour valoriser l'attachement de la marque à la technologie et au design innovants, améliorant les performances des joueurs même pendant les moments les plus tendus du jeu mobile. NEX 3 offre les dernières fonctionnalités d'optimisation en matière de jeu et des mises à niveau pour outiller les joueurs.

Caractéristiques de jeu conçues pour permettre aux joueurs de s'emparer du graal

NEX 3 offre des fonctions de jeu améliorées grâce à de puissantes fonctions telles que le moteur Multi-Turbo, qui combine le jeu Turbo, le centre Turbo, le refroidissement Turbo et l'IA Turbo, pour assurer aux joueurs une expérience de jeu authentiquement immersive.

NEX 3 dispose d'un mode Turbo, spécialement conçu pour PUBG MOBILE. Lorsque la fonction est activée, elle offre des fonctions d'optimisation prenant en charge HDR + extrême et fournissant une fréquence d'images élevée et stable. C'est aussi une exclusivité résultant du partenariat entre vivo et PUBG MOBILE Club Open 2019.

Le téléphone est également doté du mode Ultra Game, qui désactive les messages et les alertes, afin que les joueurs puissent se consacrer uniquement à la victoire.

Triple configuration de la caméra pour un affichage mobile révolutionnaire et une expérience photographique haut de gamme

Outre d'impressionnantes fonctionnalités de jeu, NEX 3 réalise également le rêve d'un écran sur toute la surface avec l'affichage Waterfall FullViewtm sans encoche et un rapport écran/surface du téléphone de 99,6 %. Cela permet évidemment un meilleur ressenti en termes d'affichage.

NEX 3 démontre sa supériorité en matière de photographie car il dispose d'un appareil photo principal de 64 Mpx, livré avec un appareil photo grand angle de 13 Mpx et un appareil photo télescopique de 13 Mpx. Ces caractéristiques exceptionnelles permettent de prendre facilement des photos HD parfaitement claires.

Deux réseaux de signaux Wi-Fi pour un meilleur ressenti au niveau du jeu

La technologie d'accélération WLAN double de NEX 3 fait appel à deux réseaux de signaux WiFi en même temps pour augmenter la vitesse du réseau et assurer des performances plus fluides sans gigue ni retard. C'est crucial pour les joueurs, en particulier lorsqu'ils jouent à PUBG Mobile.

NEX 3 connecte le WiFi à 2,4 GHz et à 5 GHz et utilise des algorithmes de pointe pour évaluer intelligemment l'état du réseau et réduire les délais du réseau mobile et augmenter la vitesse de téléchargement. Lorsque la technologie d'accélération WLAN double est activée, l'environnement de jeu est nettement amélioré.

Matériel puissant pour assurer l'expérience mobile

NEX 3 augmente la vitesse de téléchargement jusqu'à plus de 1 500 Mbit/s et la vitesse de transfert jusqu'à plus de 140 Mbit/s. D'après les essais en laboratoire, la latence baisse de 25 % en moyenne, augmentant fortement la fluidité du jeu.

Doté de Snapdragon 855 Plus et d'une mémoire flash haute vitesse UFS 3.0, NEX 3 assure des performances de calcul supérieures, des capacités multitâches souples pouvant augmenter les vitesses de lecture et d'écriture de 79 % par rapport à UFS2.1. NEX 3 est également équipé d'une capacité de stockage de 8 Go + 256 Go.

NEX 3 est fourni avec une batterie de 4 500 mAh et prend en charge les technologies d'économie d'énergie 22,5 W Vivo FlashCharge et C-DRX, ce qui améliore nettement la durée de vie globale de la batterie de l'appareil et permet aux utilisateurs de la charger en un temps record.

Lien vers les images haute résolution: https://edelmanftp.boxcn.net/s/v636nwte4pg8d5y8x70v10i6w5w9vw19

À propos de vivo

vivo est une société spécialisée dans la technologie de premier plan au niveau mondial vouée à la création de produits et services mobiles, intelligents et tournés vers l'avenir. vivo s'attache à constituer un écosystème dynamique d'internet mobile ; elle possède et exploite à l'heure actuelle un réseau étendu d'activités de recherche, avec des centres de recherche et développement à San Diego, Shenzhen, Nankin, Beijing, Hangzhou et Taipei. Ces centres se concentrent sur le développement de technologies d'avant-garde pour grand public, notamment la 5G, l'intelligence artificielle, la photographie mobile et la conception de téléphones intelligents de nouvelle génération. vivo a par ailleurs établi cinq centres de production autour du globe à travers la Chine, l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est.

Plus de deux cents millions d'utilisateurs dans le monde entier apprécient les produits mobiles et services vivo, qui dispose de boutiques dans plus de mille villes dans le monde.

À PROPOS DE PUBG MOBILE

PUBG MOBILE s'appuie sur PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, le jeu phénomène qui a déferlé sur le monde du divertissement interactif en 2017. Jusqu'à 100 joueurs sont parachutés sur une île isolée pour s'affronter dans une épreuve où un seul gagnant remporte tout. Les joueurs doivent localiser et récupérer leurs propres armes, véhicules et autres fournitures, et vaincre tous les autres joueurs dans une arène qui a beaucoup à offrir sur les plans visuel comme tactique et dont la surface rétrécit régulièrement.

Pour en savoir plus, veuillez consulter les comptes officiels de PUBG MOBILE sur Facebook, Twitter et YouTube.

