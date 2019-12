/R E P R I S E -- Avis aux médias - Développement économique Saint-Laurent et Inno-centre annoncent une importante entente pour la communauté industrielle de Saint-Laurent, à Montréal/





SAINT-LAURENT, QC, le 29 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Saint-Laurent (DESTL) et Inno-centre annonceront la signature d'une importante entente pour la communauté industrielle de Saint-Laurent, en présence de M. Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent, et d'une centaine d'invités, entrepreneur(e)s et joueurs importants de l'écosystème manufacturier 4.0, dans les locaux de l'entreprise Adfast.

Date : Lundi 2 décembre 2019

Heure : 10h45

Lieu : 2675, rue Diab, Saint-Laurent, QC, H4S 1E7

Les représentants des médias pourront prendre part à une visite des usines d'Adfast, entreprise nouvellement certifiée Vitrine 4.0, après la conférence de presse.

Déroulement détaillé :

10h - Ouverture de l'accueil

10h45 - Conférence de presse

11h30 à 12h - Visite des usines de production d'Adfast

À propos de Développement économique Saint-Laurent (DESTL)

Développement économique Saint-Laurent (DESTL) offre des services-conseils en développement des entreprises, encourage l'innovation manufacturière et favorise la création de projets structurants. Avec 4?540 entreprises et 109?085 emplois, l'arrondissement de Saint-Laurent est l'un des principaux moteurs économiques du Québec. Pour favoriser un développement économique performant, DESTL propose une approche intégrée comprenant des services en manufacturier, en innovation, en exportation, en développement durable et en mobilité alternative. Son expertise contribue au développement d'un tissu industriel innovant à Montréal et au Québec.

À propos d'Inno-centre

Depuis 30 ans, Inno-centre conseille des PME innovantes à divers stades de leur développement. Son équipe de plus de 100 conseillers contribue activement à la croissance de quelque 350 entreprises par année, et ce, partout au Québec. Aussi, Inno-centre est appelée à intervenir auprès d'entreprises référées par ses partenaires en capital de risque, les agences gouvernementales de même que les services de développement des villes et régions du Québec. En savoir plus : www.inno-centre.com.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Laurent

Communiqué envoyé le 2 décembre 2019 à 06:30 et diffusé par :