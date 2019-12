Groupe Vision New Look Inc. perce le marché américain de la vente au détail de lunettes en faisant l'acquisition d'Edward Beiner en Floride





MONTRÉAL, 02 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Vision New Look Inc. (« Vision New Look ») (TSX: BCI) ? la plus importante entreprise de produits et services de l'optique au Canada ? annonçait plus tôt aujourd'hui qu'elle venait de conclure une entente définitive visant à faire l'acquisition de la quasi-totalité des actifs de Coco Lunette Holding, LLC de Miami, qui exerce ses activités principalement sous la bannière d'Edward Beiner (« entreprise Edward Beiner »). Reconnue pour ses lunettes de designer uniques et originales, et sous la direction d'Edward Beiner et Guido Balocco, l'entreprise Edward Beiner s'est imposée au fil des ans à travers 12 boutiques dans les principaux marchés de luxe de la Floride, tels que Miami, Aventura, Boca Raton, Coconut Grove, Coral Gables, Naples, Orlando et Palm Beach. Avec des revenus annualisés actuels s'élevant à 15,5 millions $ CA, l'entreprise continuera d'exercer ses activités en tant qu'unité fonctionnelle autonome au sein de Vision New Look. Cette transaction représente la première fois qu'une entreprise canadienne du commerce de détail d'optique acquiert un détaillant de l'industrie aux États-Unis, renforçant davantage la position de chef de file de Vision New Look dans le marché des soins oculaires au Canada.



Selon Antoine Amiel, président et chef de la direction de Vision New Look : « Il s'agit d'une étape stratégique importante pour Vision New Look avec cette première percée du marché américain de la vente au détail de lunettes grâce à l'acquisition d'une entreprise de qualité, bien établie et prometteuse, dans ce vaste marché en pleine croissance qu'est la Floride. Une relation de confiance développée sur de nombreuses années a évolué et s'est transformée en une entreprise commune. Les deux groupes partagent les valeurs que sont le travail acharné, l'intégrité, une passion pour l'optique de détail et un dévouement pour les soins oculaires de qualité. Nous nous estimons très privilégiés d'accueillir Edward et son équipe au sein de notre organisation. Cette transaction constitue un grand pas en avant pour nos deux organisations. »

Selon Edward Beiner, président de l'entreprise Edward Beiner : « C'est un énorme privilège pour moi et pour le groupe Edward Beiner de devenir la première acquisition de Vision New Look sur le marché américain. En nous joignant à Vision New Look, nous devenons partie intégrante d'une organisation des plus prospères, qui nous fournira le soutien nécessaire pour accélérer notre croissance en Floride et à l'échelle des États-Unis. Antoine et moi partageons la même philosophie et la même vision au sujet du marché américain et sommes tous les deux confiants qu'ensemble, nous obtiendrons d'excellents résultats. De bien des façons, cette union vient raviver ma longue association avec le Canada où j'ai étudié et où j'ai débuté ma carrière dans le domaine de l'optique. Aussi, je suis ravi de renouer avec bon nombre de mes anciens confrères canadiens, dont plusieurs font partie de Vision New Look. Je suis impatient de contribuer au succès global de nos efforts collectifs. »

L'entité combinée comptera 390 magasins, renforçant ainsi la position de Vision New Look en tant que principale entreprise de vente au détail de lunettes du Canada et un acteur de plus en plus important en Amérique du Nord.

La clôture de l'acquisition de l'entreprise Edward Beiner est prévue pour le 2 janvier 2020 ou vers cette date sous réserve de conditions de clôtures usuelles.



À propos de Groupe Vision New Look inc.

Au 31 octobre 2019, New Look avait 15 644 819 actions ordinaires de catégorie A émises et en circulation. Vision New Look est un chef de file de l'industrie de l'optique au Canada, exploitant un réseau de 378 magasins principalement sous les bannières Lunetterie New Look, Vogue Optical, Greiche & Scaff, Iris et diverses bannières de luxe, ainsi que des laboratoires à la fine pointe de la technologie.

Tous les énoncés contenus dans le présent communiqué, autres que ceux ayant trait à des faits historiques, sont des énoncés prospectifs, y compris mais sans s'y limiter, les énoncés au sujet de la situation financière future, de la stratégie commerciale, des coûts projetés et des plans et des objectifs futurs de Vision New Look ou touchant Vision New Look.

Au sujet d'Edward Beiner

Edward Beiner se spécialise dans les lunettes tendance et de haute performance conçues pour le consommateur d'aujourd'hui soucieux de son style de vie. Établi à Miami, ce détaillant indépendant de produits optiques se démarque des grands magasins de lunettes du reste du monde grâce à sa matrice de sélection de marques. Chaque magasin offre une sélection et des styles uniques qui correspondent au profil démographique de la collectivité qu'il dessert. Dévoué envers la qualité du design et le service à la clientèle, Edward parcourt le monde en vue de choisir minutieusement les lunettes offertes dans chaque boutique, offrant ainsi des montures d'avant-garde au marché américain.

Pour de l'information complémentaire, veuillez visiter notre site Web à www.newlookvision.ca. Veuillez adresser vos demandes d'information à Lise Melanson, au 514 877-4119.

