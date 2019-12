François Vincent nommé vice-président de la FCEI





Le nouveau vice-président représentera les PME québécoises et s'attaquera à leurs principales préoccupations : la fiscalité, la pénurie de main-d'oeuvre et le fardeau réglementaire.

MONTRÉAL, le 2 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La FCEI est heureuse d'annoncer la nomination de François Vincent à titre de vice-président pour le Québec. Il remplacera Martine Hébert, devenue déléguée du Québec à Chicago. Fort de sept années d'expérience préalables à la FCEI, enrichies de trois années en tant que vice-président des relations gouvernementales et publiques à l'APCHQ, M. Vincent est prêt à s'attaquer aux défis de taille auxquels sont confrontées les PME du Québec. La fiscalité, la pénurie de main-d'oeuvre et la paperasse seront ses dossiers prioritaires dès son entrée en fonction aujourd'hui.

«?Les PME québécoises sont incontestablement l'un des poumons économiques du pays. Nous souhaitions donc un profil fort et dynamique pour prendre la tête de l'organisation au Québec, affirme Dan Kelly, président de la FCEI. François Vincent a occupé des postes de leaders depuis ses 24 ans et nous sommes convaincus qu'il continuera de défendre avec brio les intérêts des chefs de PME et d'augmenter leurs chances de succès.?»

«?François a toujours eu à coeur les PME et se voue à la défense d'intérêts depuis le début de sa carrière. Son sens stratégique, sa vision et son esprit rassembleur feront de lui un meneur hors pair pour notre équipe du Québec ainsi que pour les 24?000 membres québécois de notre fédération?», explique Laura Jones, vice-présidente exécutive et chef de la stratégie de la FCEI.

S'attaquer aux trois enjeux prioritaires selon les chefs de PME

François joint la FCEI alors que des enjeux de taille se dressent devant les PME. Selon un récent sondage1 de la FCEI mené auprès de ses membres, 80 % des chefs de PME estiment que le fardeau fiscal global est une préoccupation importante, 73 % se sentent concernés par la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée, tandis que 69 % trouvent la réglementation gouvernementale et les formalités administratives trop pesantes. La FCEI estime par ailleurs qu'environ 120?000 postes sont à pourvoir au Québec.

«?C'est un honneur pour moi de retourner à la FCEI pour améliorer l'environnement d'affaires des PME du Québec, les aider à être plus compétitives et les soutenir face aux nombreux défis qui se présentent. Je suis impatient de poursuivre la collaboration entamée avec le gouvernement et les différents ministres et je suis convaincu qu'ensemble nous saurons créer un climat favorable aux PME. Les consultations prébudgétaires qui approchent, ainsi que notre Semaine de la sensibilisation à la paperasserie en janvier, seront des occasions parfaites de mettre à l'agenda les priorités des PME?», déclare François Vincent.

Une équipe québécoise dédiée aux PME

François Vincent sera le chef de file de toute une équipe dédiée aux PME qui est en contact quotidien avec ses membres : de l'écoute et du conseil auprès des chefs d'entreprises, à la recherche et la publication de rapports, en passant par la fonction de porte-voix auprès des différents paliers de gouvernement. Son travail viendra également se coordonner avec le reste des équipes à travers le pays et sera appuyé par plusieurs piliers forts de l'organisation au Québec, dont Gopinath Jeyabalaratnam, conseiller aux affaires économiques et gouvernementales, et Simon Gaudreault, directeur principal de la recherche nationale.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110?000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.







1 Enquête sur les opinions des membres de la FCEI, résultats obtenus de janvier à juin 2019 au Québec.

