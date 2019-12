Sunwing offrira pendant un jour jusqu'à 40 % de rabais durant son solde du Cyberlundi





MONTRÉAL, 02 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ceux et celles qui auront raté le solde du Vendredi fou pourront tout de même économiser sur leurs prochaines vacances s'ils se dépêchent pour réserver. Sunwing vient tout juste de lancer son solde d'un jour pour le Cyberlundi. Aujourd'hui seulement, le voyagiste offrira jusqu'à 40 % de rabais sur une sélection de forfaits vacances. Les voyageurs pourront donc profiter de ces énormes économies en réservant tout de suite leur séjour dans les Caraïbes, au Mexique ou en Amérique centrale, ou encore, leur croisière. De plus, les familles et les groupes comptant au moins dix adultes profiteront d'avantages additionnels, dont des économies additionnelles de 400 $ par couple*. Cela dit, les voyageurs souhaitant profiter de ces impressionnantes aubaines exclusives devront réserver avant minuit (HNE) ce soir.



Aujourd'hui seulement, les vacanciers pourront profiter de rabais incroyables s'ils réservent au CHIC Punta Cana en République dominicaine . Ce luxueux hôtel pour adultes, un des mieux cotés de la région, est la destination idéale pour les escapades en amoureux ou les séjours remplis de plaisir entre amis. La propriété abrite d'ailleurs un kiosque DJ extérieur ainsi que d'élégants hébergements, incluant le CHIC Mansion.

Par ailleurs, les familles souhaitant étirer le plus possible leur budget pourront profiter des super aubaines qu'offre le Catalonia Riviera Maya and Yucatan Beach sur la Riviera Maya . Situé sur la côte de Puerto Aventuras, cet hôtel en bord de mer propose un éventail d'activités et de commodités destinées aux vacanciers de tout âge, y compris un miniclub gratuit, un spa sur place ainsi qu'une variété de restaurants qui plairont même aux petits difficiles.

Ceux et celles qui rêvent de découvrir la pittoresque côte Pacifique du Mexique pourront choisir parmi une vaste gamme d'hôtels inclus dans cette promotion. Le Holiday Inn Resort Ixtapa All Inclusive a de quoi plaire aux vacanciers de tout âge. De plus, la propriété se trouve à quelques pas seulement des attraits principaux d' Ixtapa . En outre, les familles qui y séjournent bénéficient d'inclusions SmileMC, incluant des aubaines permettant à deux enfants par réservation de Séjourner, jouer et manger GRATUITEMENT. À Puerto Vallarta , les vacanciers profitant de ce solde pourront séjourner au Sunscapde Puerto Vallarta Resort and Spa , lequel offre de fabuleuses activités destinées aux familles et un divertissement animé incluant des soirées cinéma, des fêtes d'avant match et du minigolf.

De plus, les voyageurs qui magasineront durant le solde du Cyberlundi pourront aussi profiter d'aubaines exclusives sur les croisières. Les vacanciers prenant la mer à bord du tout nouveau Norwegian Encore , recevront un surclassement gratuit en cabine avec balcon en payant le prix d'une cabine intérieure**. Les départs pour cette croisière sont offerts à partir de Toronto, Montréal et Québec, puis les inclut le vol aller-retour, les transferts terrestres entre l'aéroport et le quai, l'hébergement sur le navire et les repas.

Tous les forfaits Sunwing comprennent les vols aller-retour exploités par Sunwing Airlines, à bord desquels les vacanciers profiteront d'un service en vol primé, comprenant un service gratuit de boissons non alcoolisées et un menu d'achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, y compris l'unique viande fumée de renommée mondiale de Schwartz's Deli, une institution montréalaise, ainsi que des mets créés en collaboration avec la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les passagers ont également droit à une franchise de bagages généreuse de 23 kg (50 lb), offerte gratuitement. Pour encore plus d'avantages, comme une franchise de bagages augmentée et un plus grand espace pour les jambes, les passagers peuvent opter pour un surclassement en Élite Plus à partir de seulement 50 $ par segment de vol.

Pour plus d'informations ou pour réserver, veuillez consulter le Sunwing.ca ou communiquer avec votre agent de voyages.

* Valide pour les groupes d'au moins dix adultes, dont le voyage sera réservé d'ici le 4 décembre 2019 et aura lieu entre le 1er et 31 mai 2020.

**Valide pour les réservations de croisières, effectuées d'ici le 4 décembre 2019, pour un voyage ayant lieu entre le 5 et 19 janvier 2020.

