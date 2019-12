Les sociétés en participation de Breed Reply lèvent GBP 150m de capitaux d'investissement, un événement marquant à l'aube de 2020





Breed Reply, un chef de file européen en matière d'investissement opérationnel actif dans les entreprises de l'internet des objets (IdO), est heureux d'annoncer que ses entreprises en participation ont levé GBP 150 millions de capitaux d'investissement auprès d'une trentaine d'investisseurs institutionnels et industriels d'Europe, des États-Unis et d'Asie, en co-investissement avec Breed Reply.

Parmi les co-investisseurs institutionnels notables figurent Accel, SOSV, MMC, Tikehau (Ace), Omnes, Sistema, Alliance Entreprendre et IQ Capital, tandis que NTT Docomo, MunichRe, Aviva, BNP Paribas, Sumitomo, Hyundai, Aquaspark et Statkraft comptent parmi les co-investisseurs industriels.

Breed Reply, dont le portefeuille compte 22 entreprises d'IdO (deux en étant désormais sorties) a également signé des contrats avec plusieurs entreprises prestigieuses, entre autres Lloyds, Danone, Dalkia, Deutsche Bank, McDonald's, MunichRe, Nissan, Volvo, ainsi qu'avec le département américain de la défense. Ces succès ont été obtenus en moins de cinq ans après le lancement de Breed Reply en 2015 et la réalisation de son premier investissement en janvier de cette même année.

Parmi les points financiers remarquables du portefeuille de start-ups de Breed Reply, il convient de noter que le groupe combiné d'entreprises a vu ses revenus tripler de 2018 à 2019. En outre, le total des effectifs employés par le groupe d'entreprises a atteint le chiffre record de plus de 700 personnes.

Emanuele Angelidis, associé directeur de Breed Reply, a déclaré: «Nous sommes ravis de constater que nos entreprises en participation sont capables d'attirer un montant aussi considérable d'investissements provenant de toute une série de co-investisseurs prestigieux, ce qui prouve la très grande qualité de notre portefeuille.»

«Notre modèle d'investissement direct a fait la différence en aidant un grand nombre de nos entreprises en participation à éviter les pièges commerciaux potentiels à leurs débuts, grâce à notre connaissance du secteur et au soutien opérationnel que nous leur offrons en termes de technologie, de marketing, de finances et de stratégie.»

«Nous sommes également très heureux qu'à ce stade deux entreprises aient déjà quitté le giron de Breed Reply, notamment via la vente de Sentryo, l'une de nos entreprises de cybersécurité, à Cisco en août dernier.»

«En 2020, nous continuerons à aider nos entreprises à réussir et à développer leurs activités en mettant à leur service l'expérience que nous avons acquise dans le développement fructueux de start ups et nous poursuivrons notre recherche de nouveaux investissements appropriés. L'année qui s'annonce sera particulièrement excitante pour l'ensemble de l'industrie de l'IdO, à l'heure où le réseau 5G continue de se déployer à travers l'Europe.»

«Avec notre siège à Londres, l'un des principaux centres financiers et technologiques mondiaux, et notre unité de Milan, la capitale économique de l'Italie, nous sommes bien placés pour tirer parti des nouveaux développements et des investissements potentiels en Europe.»

À propos de Breed Reply

Breed Reply, l'investisseur opérationnel actif de Reply, finance et soutient le développement d'entreprises en phase de démarrage dans le secteur de l'internet des objets (IdO) en Europe et aux États-Unis. Basée à Londres et disposant d'antennes opérationnelles ailleurs en Europe, Breed Reply soutient les entrepreneurs et les jeunes talents en mettant rapidement de nouvelles idées sur le marché. Cet engagement repose sur trois services fondamentaux: financement d'amorçage, participation opérationnelle active avec un important transfert d'expertise commerciale, managériale et technologique, et soutien de la mise sur le marché par le biais du vaste réseau de Reply. Breed Reply est spécialisé dans les secteurs suivants : santé, fitness et bien-être, bâtiments et villes intelligentes, sécurité, IdO industriel, mégadonnées, plateformes et drones.

